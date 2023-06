Umbria: nuova meta per il Gruppo “Vacanze col Cuore”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il marchio italo-olandese “Vacanze col Cuore” ha appena annunciato l'espansione verso il Centro Italia con l'acquisizione di un nuovo glamping resort in Umbria sul Lago Trasimeno, in un paradiso verde affacciato sulle acque lacustri, operativo da maggio 2024. Intanto il gruppo ha potenziato l'offerta per la stagione estiva. Il resort di punta - Vallicella Glamping Resort – è pronto al suo primo make-over importante: verranno posizionate nuove unità abitative e approderà qui la formula premium, Glamping Collection. Verrà allestita un'area più intima e appartata, tecnicamente “living apart together”, rispetto al resto del resort. Quest'area avrà uno spazio comune coperto con jacuzzi, barbecue e tavolo conviviale.