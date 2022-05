Umbria. Pic & Nic a Trevi tra arte, musica e merende tra gli ulivi”

Appuntamento tra gli oliveti di Trevi (Pg), in Umbria per il Pic&Nic più famoso d'Italia. Sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 per festeggiare l'arrivo della primavera e la fioritura degli olivi della Fascia Olivata. Itinerari naturalistici, passeggiate lungo i sentieri e tra gli ulivi del luogo ci si può avventurare in camminate alla scoperta delle erbe spontanee, grazie a visite guidate a cura dell'Associazione I Tuoi Cammini e di Valle Umbra Trekking, oppure in E-Bike a cura di FIAB Foligno, che toccherà anche i comuni di Campello sul Clitunno fino a Spoleto; Da non perdere la passeggiata tra arte e natura “La Via degli Eremiti” a cura del Complesso Museale di San Francesco, un percorso che condurrà dalla magnifica Villa Fabri fino alla chiesa di Santa Caterina. Proprio nella bella villa seicentesta Villa Fabbri non è da non perdere l'8° edizione della rassegna #Artigianinnovatori, una selezione accorta di artigiani, creativi, crafter, maker, di ambiti molto differenti, che uniscono il saper fare, al design, all'arte, all'architettura, all'illustrazione.

4/6 6/6 Menu