Umbria: -Storia millenaria a Giano dell’Umbria

Giano dell’Umbria è un piccolo borgo medievale situato in provincia di Perugia. Si trova in una posizione panoramica che domina la valle umbra, incastonato tra i Monti Martani. Ha una storia millenaria, testimoniata dai numerosi siti archeologici presenti nel territorio. Il paese fu fondato dai Romani e successivamente fu conquistato dai Longobardi e dai Franchi. Nel Medioevo, Giano dell’Umbria fu un importante centro commerciale e culturale. Il paese conserva ancora oggi un ricco patrimonio artistico e culturale.

Tra i principali monumenti da visitare ci sono l’abbazia di San Felice, un complesso monastico fondato nel IX secolo, che ospita un importante ciclo di affreschi del XIV secolo; il castello di Giano, una fortezza medievale costruita nel X secolo, che domina il paese dall’alto, e la chiesa di San Giovanni Evangelista, una costruzione romanica del XII secolo, che conserva un pulpito in pietra risalente al XIV secolo.Giano dell’Umbria è un luogo ideale per chi cerca un’esperienza autentica in un contesto storico e paesaggistico di grande bellezza. Il paese offre numerosi eventi, tra cui il Festival del Medioevo, che si svolge ogni anno nel mese di luglio