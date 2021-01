Un abbraccio mette fine all’embargo contro il Qatar. Ma chi ha vinto? Doha o Riad?

Ma in Medio Oriente vige sovente il motto che il nemico del mio nemico è mio amico. E così la Turchia di Erdogan, grande rivale degli Emirati, e con rapporti più che difficili con Riad, è subito corsa in aiuto di Doha, con cui condivide l’aperto sostegno al movimento della Fratellanza musulmana. Ankara ha subito inviato navi cariche di derrate, ma anche militari.

Anche l’Iran non è stato a guardare. E così ha stretto ulteriormente i legami con il piccolo emirato, intensificando i voli ed il commercio. In altre parole, l’embargo ha ottenuto i risultati opposti.

La nuova dottrina Trump in Medio Oriente

Si torna dunque al 2017? Solo pochi mesi dopo il suo insediamento, Donald Trump compì il suo grande passo in Medio Oriente. Grazie anche alla fitta tela di relazioni diplomatiche cucite dal suo genero e consigliere, Jared Kushner, Trump sbarca a Riad. Viene accolto in pompa magna da Mohammed bin Salman. I due stringono un’alleanza a 360 gradi. Economica, con future grandi commesse, ma soprattutto viene finalizzata una serie di contratti di fornitura di armi per oltre 100 miliardi di dollari. Il tutto ruotava su un grande perno: la volontà di isolare l’Iran, stroncare le sue iniziative militari nella regione, soprattutto in Yemen ed in Siria, mettere in ginocchio la sua economia. E, per quanto l’obiettivo non fosse ufficiale, cercare di rovesciare il regime.

Tre anni e mezzo di embargo e gli ultimatum

Grazie dunque all’alleanza di ferro con gli Stati Uniti, e ai tanti interessi in comune, pochi giorni dopo la visita di Trump venne annunciato un embargo aereo, terrestre e navale. Il fine? Mettere una volta per tutte fine alle “pericolose” attività del Qatar, grande sostenitore del movimento islamico dei Fratelli musulmani che fa tanta paura a Riad, a Dubai ma anche al Cairo. Punirlo per presunti legami con il terrorismo internazionale. In ogni caso cercare di stroncare i suoi rapporti con il grande nemico del mondo arabo sunnita: l’Iran. E così l’alleanza anti-Iran, a cui partecipano Riad, Dubai, il Cairo ed il piccolo Bahrein, Paese a maggioranza sciita ma governato da una monarchia sunnita, nasce e continua nonostante l’irritazione degli Stati Uniti (che non vogliono perdere un prezioso e ricco alleato arabo e gettarlo nelle mani dell’Iran).

Usa-Arabia: un’alleanza necessaria ma fragile

L’ultimatum dettato a Doha era praticamente inaccettabile sin dall’inizio: tra i suoi punti vi era perfino l’interruzione dei rapporti con l’Iran, la fine del sostegno agli islamisti e la chiusura della tv panaraba Al Jazeera. Il braccio di ferro continua. L’Arabia Saudita non vuole mollare, nonostante le insistenze della Casa Bianca di avviare un dialogo. D’altronde, per quanto necessaria, l’alleanza tra Washington e Riad, forgiata nel 1945 dal presidente Franklin Delano Roosevelt e dal sovrano Ibn Saud (petrolio in cambio della protezione americana) è sempre stata fragile, quasi ambigua. Messa a durissima prova dagli attentati alle Torri Gemelle.

Alla fine ha prevalso il pragmatismo. Uno storico vertice tra i leader del Golfo Persico. Non è una coincidenza che l’annuncio della normalizzazione dei rapporti con il Qatar sia arrivata alla vigilia del vertice tra i leader arabi del Golfo, che si terrà proprio in Arabia Saudita. L’Egitto aderirà alla fine dell’embargo solo dopo che verranno risolti alcuni punti. Gli Emirati non hanno ancora sciolto ufficialmente le riserve ma dovrebbero essere favorevoli.

Sarebbe dunque un grande passo in avanti. A pochi giorni dall’insediamento del neo presidente americano Joe Biden. Un uomo che ha sempre guardato con diffidenza la nuova geopolitca in Medio Oriente.