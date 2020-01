Un acceleratore per incentivare ricerca e nuove competenze Enel a caccia di nuovi talenti: collaborazioni trasversali con istituti pubblici e privati e università in tutto il mondo di Giovanna Mancini

La società, le sue esigenze e le soluzioni che rispondono a tali esigenze hanno un ritmo di trasformazione vorticoso: impossibile sapere, oggi, quello di cui avremo bisogno tra pochi anni. Un discorso tanto più valido per i settori produttivi e di servizi legati all’energia, che si devono confrontare con i temi della sostenibilità ambientale, dell’urbanizzazione e delle crescente domanda di elettricità nel mondo.

Se non si può prevedere, tuttavia, l’evoluzione tecnologica si può almeno cercare di governare e per farlo servono le figure professionali giuste e i migliori talenti, come si usa dire: persone preparate sotto il profilo tecnico, ma anche capaci di comprendere i bisogni della società e raccontare, tradurre, le innovazioni tecnologiche. Per questo Enel, multinazionale italiana dell’energia che opera in 33 Paesi del mondo e dà lavoro a 68mila persone, ha instaurato da anni un dialogo costante e multidisciplinare con numerose università in tutto in italia e all’estero. In particolare, attraverso il programma di Partnership World energy for Universities (We4U) lanciato nel 2015 e supportato da Enel Foundation, il gruppo ha dato vita a una quindicina di collaborazioni internazionali per favorire la sinergia e l’osmosi tra l’azienda e le menti più brillanti di queste realtà.

Sono state di recente rinnovate le partnership con il Politecnico di Milano e quello di Torino, la Sant’Anna di Pisa, la Bocconi e l’Università di Berkley, in California, mentre sono ancora in corso i primi accordi siglati con l’Università Comillas di Madrid, la Columbia di New York, la Strathmore University di Nairobi, la Venice International University, l’ateneo di Genova e la Luiss di Roma. In via di rinnovo è la partnership con il Mit di Boston.

Si tratta di un processo di continua osmosi tra competenze e professionalità, utile a tre obiettivi prioritari: dare agli atenei coinvolti il supporto necessario (in termini di risorse, competenze, laboratori, impianti e tecnologie) per far progredire la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico indirizzandoli in modo che siano rilevanti e sostenibili sul mercato; assistere Enel nell’indirizzare le priorità e le sfide della ricerca aziendale per creare nuove strategie di sviluppo e nuovi prodotti, ricavando anche uno spazio nella ricerca più all’avanguardia e nelle tecnologie del futuro; collaborare attraverso attività di formazione, programmi di internship e opportunità di assunzione.

Tutte le collaborazioni, spiegano dal gruppo, sono finalizzate a sviluppare un terreno di eccellenza in cui incontrare e osservare come lavorano i giovani che poi usciranno da queste realtà di eccellenza, per orientarli nell’ambito mondo Enel, in base alle opportunità professionali disponibili. Evitando di disperdere le competenze, ma cercando di attingere di volta in volta i talenti migliori dal terreno giusto.