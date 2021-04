Un’agenzia territoriale per aiutare le imprese

Le Camere di commercio sono nella condizione ideale per selezionare sia in modo assoluto sia in modo comparativo le eccellenze presenti sul territorio meritevoli di sostegno finanziario. Il sistema informativo Infocamere costituisce un database unico a livello europeo con informazioni capillari per quanto riguarda dati di bilancio e di governance di tutte le diverse forme giuridiche dei soggetti che esercitano attività economica in Italia.

Sono ad esempio disponibili i dati di bilancio e di struttura proprietaria di tutte le 37.753 società per azioni e 1.719.161 società a responsabilità limitata (dati al 31 dicembre 2019). Costruendo e contestualizzando, in diversi cluster, adeguati indicatori quantitativi e qualitativi è pertanto possibile elaborare indicatori capaci di estrarre eccellenze a livello settoriale e di programmare l’intervento sia in termini di debito sia di equity

o di quasi equity nelle imprese che possono rappresentare il futuro del sistema industriale del nostro Paese.

Inoltre, il forte radicamento territoriale delle Camere di Commercio potrebbe agevolare significativamente la costruzione di un network di conoscenze economiche e tecniche, a partire da quelle presenti nelle università e nei centri di ricerca radicate nel territorio, da utilizzare a beneficio delle imprese finanziate.

Chi scrive ritiene che il sistema camerale possa essere uno strumento di indirizzo e di monitoraggio di quella parte di fondi derivanti dal Recovery Fund da destinare alle Pmi presenti sul territorio molto efficace, ferma restando, ovviamente, la necessità di ragionare in termini meno sommari di quanto qui da noi fatto sulla fisionomia istituzionale della prospettata Agenzia. È necessario tuttavia muoversi rapidamente, per evitare che, come recita il celebre adagio «Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur».