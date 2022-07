Un aiuto anti-crisi dall’anticipo dei tempi

A ciò si aggiunge il fatto che alcune categorie di beni attualmente incluse nel Dm del 1988 facciano riferimento ad asset che non sono più in uso, mentre l’enorme sviluppo tecnologico degli ultimi trent’anni ha prodotto tipologie di beni non contemplate all’interno del Dm stesso.

All’inadeguatezza, sia sul piano qualitativo che quantitativo, delle attuali regole per i beni materiali si aggiunge un sempre maggior peso della componente immateriale nei bilanci delle società di ogni dimensione: non a caso, molte legislazioni di altri Paesi stanno via via tenendo conto di questa evoluzione, introducendo apposite misure per la componente immateriale.

Considerato il contesto attuale, sono scelte sulle quali sarebbe quanto meno opportuno cominciare a ragionare anche in Italia, per adeguare ai tempi le metodologie di ammortamento aventi rilievo ai fini fiscali.

In attesa di capire quale destino avrà l’attuazione della parte dell’articolo 3 della delega fiscale ( nuovo coordinamento tra le regole previste per l’ammortamento civilistico e quello fiscale), sarebbe da valutare – con la finalità di concedere un’agevolazione alle imprese in termini di riduzione del reddito fiscalmente imponibile – l’adozione o reintroduzione di misure come l’ammortamento anticipato, che potrebbe essere di ausilio nell’attuale contesto economico negativo, rappresentando una sorta di «finanziamento pubblico diretto». Una scelta che avvicinerebbe le regole dell’Italia alle misure già previste da altri Paesi.