Un aiuto per il pranzo di Natale? Ecco come scegliere l’impastatrice È soprattutto un’azione energica ma costante il segreto per evitare irregolarità, bolle e esiti finali di cottura non soddisfacenti. di Paola Guidi

Kitchen Aid, Artisan, robot impastatore con 10 velocità, movimento planetario e motore a presa diretta

3' di lettura

Le vendite degli small appliances, i piccoli elettrodomestici mantengono, secondo Gfk e ormai da anni, un segno positivo (+7,8% nei primi 9 mesi del 2019), in particolare quel comparto costituito da grandi robot impastatori (o impastatrici planetarie), alcuni dei quali addirittura pesano più di 10 kg.

Il termine “planetario” deriva dal fatto che la frusta o il gancio mescolatore compiono una rotazione simile a quella dei pianeti che, oltre a girare su se stessi, girano anche intorno al sole. Pur essendo ingombranti, costituiscono il sogno di cuoche e cuochi domestici perché, con la potenza e con il motore a presa diretta, lavorano con esiti professionali, a lungo e senza surriscaldamenti impasti densi come quello dei dolci e della pasta di qualsiasi tipo di farina.

Il capostipite – e inventore – delle planetarie a presa diretta è Kitchen Aid, con le sue Artisan, considerate molto efficienti perché con un motore da 300 Watt ottengono gli stessi risultati di un modello, sempre planetario, da mille Watt.

Gli ultimi modelli si sono anche arricchiti di accessori per ottenere quelle “lamine lunghe” di verdure che sono essenziali per una cucina leggera ma anche invitante e saporita per chi segue una dieta vegetariana.

Il robot Artisan (declinato in diverse capacità) anche nella versione compatta pesa, setaccia, pela, affetta e mescola gli ingredienti con 10 velocità.

Una prima regola: non è consigliabile acquistare online apparecchi no-brand e al di sotto dei 200 euro perché solo quelli di marchi tradizionalmente impegnati in questo settore, possono garantire la qualità, la costanza e l’igienicità dei materiali, l’assistenza e ricambi sempre disponibili.

La qualità ha un suo valore, anche perché solo così non si rovinano i cibi, non si butta via niente E soprattutto un’azione energica ma costante, il segreto per evitare irregolarità, bolle e esiti finali di cottura non soddisfacenti. Basterà pensare a quanto sia importante un’azione costante e robusta per avere la pasta frolla, ricca di burro, omogeneamente mescolata.