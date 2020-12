Un “albero di Natale digitale” per Venezia

“Bisogna avere un certo coraggio e una certa follia per proporre qualcosa del genere in Piazza San Marco” scherza il maestro, che però ha infuso nella sua opera ipertecnologica una forte componente di spiritualità, una nota di speranza che invita a vivere in armonia in questo momento buio.“Per la prima volta in tutta la mia carriera i flussi luminosi negli schermi a led non scorrono all'unisono ma ciascuno segue una sua direzione, una diversa dall'altra, proprio come accade gli individui, ciascuno con la propria lingua, la propria religione, la propria cultura, il proprio trascorso. Eppure tutti assieme convivono e creano un enorme faro di luce che manda un segnale armonioso, e nel groviglio di segni nasce un messaggio democratico lanciato dall'arte in una città come Venezia, che è sempre stata crocevia di popoli e culture, per dare nuova energia al nostro vivere”.

Realizzato con la partnership di Assicurazioni Generali, il Natale Digitale di Fabrizio Plessi rimarrà acceso fino al 6 gennaio assieme a tutto il progetto che illumina l'area marciana, dalle architetture di luce delle Procuratie Vecchie e Nuove fino all'Ala Napoleonica dove è ospitata l'altra installazione di Plessi, “L'Età dell'Oro”, con le cascate digitali dorate alle finestre del Museo Correr.