Un’alleanza tra imprese e lavoratori per poter prevenire gli incidenti

Due, in estrema sintesi, i principali nodi emersi.

Primo: il riconoscimento della vittimizzazione. Le vittime di questi reati (che possiamo definire “violenti” per la loro carica lesiva, pur riconoscendone la prevalente natura colposa) sono largamente trascurate, fino a essere invisibili. A livello internazionale, europeo e nazionale, ci si concentra sulle vittime che, con una provocazione, il criminologo Nils Christie chiamava “ideali”: bambini, donne, anziani, persone rispettabili vittime di altrettanti “delinquenti ideali”, uomini non rispettabili, aggressivi, dediti alla criminalità comune di strada. Limitandoci al crudo dato numerico, i morti, feriti e invalidi prodotti da attività pericolose lecite condotte in modo negligente o imprudente superano i pur terribili femminicidi. Ma se un ordine di protezione familiare o un divieto di avvicinamento possono forse proteggere le vittime in quei casi, i problemi sono, se possibile, ancor più complessi davanti ad attività produttive con conseguenze penalmente rilevanti su individui o coorti di lavoratori, consumatori, cittadini di ogni età, provenienza, ecc.

Secondo: i bisogni delle vittime in generale, e di queste vittime in particolare, riguardano poco la giustizia penale punitiva classicamente intesa. Essa induce a un (legittimo) difensivismo, inconciliabile con la necessità di trasparenza e condivisione di informazioni che, sole, possono condurre all’effettiva prevenzione di eventi avversi. I bisogni delle vittime in generale, e delle vittime dei reati d’impresa e degli illeciti organizzativi in particolare, riguardano, invece, interventi di giustizia sociale. Assistenza e sostegno (medico, psicosociale, previdenziale, ecc.) sono prescritti dalla Direttiva Vittime eppure rimangono marginali ancora oggi, e marginalizzati proprio dalla continua invocazione di sanzioni più severe e dall’idea persistente che la risposta al reato non possa che essere afflittiva.

Si minaccia, si punisce, ma non si cambia.

Vedere assicurata la non ripetizione dell’evento lesivo è una necessità di tutti ed è una delle principali preoccupazioni di chi è già stato colpito. Evitare il reato è un obiettivo che non può non interessare anche all’impresa. E per giunta è un obiettivo che può realizzarsi solo con la collaborazione di quest’ultima.