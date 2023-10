Un’alleanza per promuovere food e siti Unesco

Mirabilia modello anche all’estero

Non è un caso che il modello Mirabilia sia ormai punto di riferimento anche all’estero: «I francesi ci hanno chiesto di mutuare il nostro modello – aggiunge Signati – e noi auspichiamo che il modello si possa addirittura trasferire in Croazia in Grecia dove già ci hanno chiesto di spiegar loro cosa come abbiamo messo in piedi questo network. La sfida vera è che nel momento in cui si rappresentiamo il Paese Italia onoriamo appieno quella che la legge delega ha riconosciuto alle Camere di commercio: valorizzare i siti e i territori». L’obiettivo resta sempre quello di aumentare arrivi e presenze: «Bisogna fare sempre più squadra e sistema. Il turismo sta cambiando, tende ad essere sempre meno di massa e più di qualità – dice Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia –. Ora non si cercano più i luoghi affollati ma un turismo più lento per apprezzare meglio i territori e i percorsi enogastronomici. Un altro aspetto importante è quello della destagionalizzazione: dobbiamo far si che i turisti arrivino prima dell’alta stagione e anche dopo». Un punto su cui ragiona anche l’assessore della Regione siciliana al Turismo Elvira Amata che lega a doppio filo l’importanza di destagionalizzare con il ruolo dei siti Unesco che in Sicilia sette.

Premi a imprese innovative

Consegnati anche i premi nell’ambito di Mirabilia -Top of the Pid 2023. Il primo premio è andato alla Barchelettriche di Genova: un assegno da 3.000 euro, è stato consegnato al titolare, il genovese Michele Solari. Il progetto è risultato vincente per l’attenzione ai temi della doppia transizione, ecologica e digitale, sia sotto il profilo sociale che su quello ambientale. Al secondo posto si è classificata la cooperativa sociale Sinergia di Bari.e al terzo la Iinformatica di Matera. Menzioni speciali della giuria sono andate a Madlab, un’altra genovese, per il robot pepper impiegato come guida per i turisti, Remunero di Sassari e Vi&Ca di Bari. Le imprese in gara per il premio, nato nel 2020 in piena pandemia per incentivare le soluzioni tecnologiche a servizio del turismo, erano 17, di cui 6 finaliste, tutte presenti a Lipari.



