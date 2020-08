Un’alternativa alle appartenenze in cerca di senso Per farne un linguaggio occorre considerare le pratiche di innovazione sociale non solo come buone notizie, ma come un intelletto collettivo di Aldo Bonomi

(AFP)

Per farne un linguaggio occorre considerare le pratiche di innovazione sociale non solo come buone notizie, ma come un intelletto collettivo

3' di lettura

Spero di non rovinare il Ferragosto ricordando l’ultimo webinar di Symbola che, partendo dalle solitudini, ci invitava a non rinchiuderci in noi stessi per affrontare i tempi della metamorfosi. Attualità, dato che il sondaggio di Nando Pagnoncelli di cui abbiamo discusso ci segnalava che weekend e feste sono giorni di solitudine per chi non ha prossimità e comunità di senso e lavoro. A commento dell’ultima slide in cui, partendo dall’esperienza britannica, chiedeva un parere sul ministero della Solitudine che aveva ricevuto il 58% di commenti positivi, mi è sgorgato un commento amaro: «Depressi di tutto il mondo unitevi».

Ho cercato di spiegarmi scomponendo le solitudini; dell’Io che rimanda anche alla depressione, e quella del Noi che rimanda alla coesione sociale, tema caro al lavoro di animazione culturale di Symbola. In quel percorso che, partendo dalla comunità, si apre al costruire coesione sociale per tenere assieme il fare società. Attraverso l’empatia territoriale, partendo dal margine dei piccoli Comuni per andare in città, in metamorfosi di cittadinanza, sin dentro le imprese mutanti nel cosa e nel come produrre.

L’empatia è stata interrotta da Covid-19 e dalla distanza sociale. Noi l’abbiamo sostituita con la simultaneità dei webinar, facendo community dove non ci sono gli invisibili raggiunti nelle loro solitudini causate da differenze sociali e territoriali solo se c’è un welfare di comunità. A questo alludo quando, scrivendo di comunità larga, racconto di un’innovazione sociale necessaria per cambiare le forme di rappresentanza degli interessi delle professioni e della politica.

Mi conforta leggere nella “Media Ecology Newsletter” di Luca De Biase, la riflessione “Tra pubblico e privato, la comunità”. Perché «la vera dimensione nella quale viviamo non è quella dello Stato o quella del mercato. Noi viviamo la comunità». Affermazioni che rimandano a interrogarsi su quale Stato, quale mercato per quale comunità di destino esistenziale, se vogliamo andare oltre le solitudini del Noi da individualismo proprietario e da monadi da tastiera. Molto dipenderà dalla capacità dell’innovazione sociale di alimentare coesione.

Senza giri di parole, o l’innovazione sociale riesce a “contaminare” le articolazioni della società e dell’economia, diventando parte di una nuova società di mezzo, esito delle alleanze tra pratiche innovative e istituzioni storiche (quindi nuova politica in grado di incrociare le grandi questioni collettive), altrimenti le esperienze da Symbola al terzo settore sino a quelle citate nella newsletter di alternanza scuola lavoro con senso e stipendio pieno, rischiano di rimanere forme di storytelling di una fase nascente di buone pratiche creative condannate alla piccola scala.