Un’altra Venezia:a bordo di un bragozzo, shopping di capolavori d’alto artigianato

Venezia ha l’odore della Basilica di San Giorgio Maggiore, dell’incenso, del fiato della laguna: è l’identità olfattiva che evoco quando sono lontana, e provo nostalgia. È una città che va sentita nelle sue pieghe più profonde, che solo chi ci è nato conosce: io le cerco nelle mie passeggiate mattutine nel sestiere di Castello, fino alla chiesa di san Pietro, l’unica rimasta con il campo in terra ed erba. Lì, a fine giugno, si tiene la festa che annuncia l’estate: è una delle occasioni in cui i veneziani, qualunque siano il ceto sociale o le ambizioni, si mischiano nella chiacchiera. Partecipare a questi eventi, andare una sera al Teatro La Fenice, seguire una lezione di voga: sono le occasioni per scambiarsi i contatti. Per capire come si sta al mondo in questo mondo, c’è Venezia è un pesce di Tiziano Scarpa: aggiornato dopo 20 anni, è una guida-non-guida, sempre godibile. Leggetela nelle pause, mangiando i biscotti secchi di Tonolo o un galano se è la stagione di Carnevale, o ancora un gelato al gianduiotto da Nico, alle Zattere.

Una foto di “Regards Vénitiens”, di Nikos Aliagas. ©Courtesy Fondazione dell’Albero d’Oro, 2023

Parlando invece di bacari, ne ho due tra i miei favoriti: Cà d’Oro alla Vedova, dove viene servita la polpetta perfetta, e Al Squero, all’Accademia, dove i cicchetti sono con aringa, burro e cipolla. Se c’è un luogo che va restituito ai suoi abitanti, comunque, è proprio Venezia: ormai il numero di posti letto per turisti, 49.693, ha superato il numero dei residenti, che sono scesi a 49.304. Invitato dalla Fondazione dell’Albero d’Oro, il fotografo Nikos Aliagas ha cercato i gesti di una laboriosità che non si arrende al turismo asfissiante: il reportage, ancora in mostra a Palazzo Vendramin Grimani, dice che è necessario un cambio di paradigma. Bisogna smettere di parlare di città museo e alimentare le energie vitali dei creativi: da qui l’iniziativa di The Place of Wonders, la Fondazione creata con mio marito, Carlo Babini, legata alle proprietà di famiglia, i tre hotel che fanno capo a The Hospitality Experience.

Una suite del Londra Palace Venezia.

Il Londra Palace Venezia, su Riva degli Schiavoni, è la nostra base in città. Ci muoviamo su due fronti: offriamo agli ospiti la possibilità di un’esperienza diretta negli atelier e ci impegniamo a sostenere la prossima generazione di artigiani.

Lo showroom di Aristide Najean. ©Dario Garofalo

Abbiamo appena lanciato Mano a Mano, un programma di formazione con quattro borse di studio di 150 ore, con il coinvolgimento di Alessia Fuga e Marisa Convento, che è una delle ultime impiraresse, scelte per la loro maestria nell’arte delle perle di vetro, tradizione Patrimonio Unesco. Nei giorni che dedico alla ricerca passo ore nelle vetrerie, che sono la mia passione: vado da Massimiliano Schiavon, erede di un sapere trasmesso da sei generazioni, da Aristide Najean, una delle fornaci più antiche di Murano, dove vengono create opere grandiose, e da Orsoni; la loro Biblioteca del Colore è una raccolta di smalti straordinaria, con migliaia di nuance possibili. Vado anche da Carlo Semenzato, nella sua Fonderia Valese, e da Barbini Specchi Veneziani: tra i figli dei figli c’è Nicola, il più giovane incisore di Murano. Ho altri tre indirizzi, dove torno spesso: la sartoria di Franco Puppato, che ricerca da una vita l’eleganza goldoniana in versione contemporanea, l’atelier di Martina Vidal, a Burano, dove capire la preziosità del merletto, e un classico tra i classici, la Tessitura Bevilacqua, per i suoi capolavori in velluto.

Lo specchio Azzurro, di Victoria Wilmotte per Barbini Specchi Veneziani (15.000 €, in edizione limitata).

Tra gli ultimi regali che ho fatto ci sono le borse di Shanti Ganesha, la sua bottega si chiama Meracu, e i capi che Demis Marin reinterpreta con una sua particolare filosofia di upcycling nell’atelier Ramosalso. Agli amici che mi chiedono dove stare consiglio l’ospitalità diffusa di Casa Burano, parte del progetto Venissa dei fratelli Bisol.