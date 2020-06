Un altro afroamericano ucciso dalla polizia: scoppia la protesta ad Atlanta, lascia il capo della polizia della città Rayshard Brooks dormiva nel parcheggio di un ristorante: colpito dopo un controllo. Licenziato un poliziotto, si dimette il capo degli agenti. Manifestanti danno fuoco a un locale della catena Wendy’s: 36 arresti

Atlanta, la polizia uccide un afroamericano: le immagini sui social

Un altro afroamericano ucciso dalla polizia fa scoppiare la rabbia ad Atlanta. Il capo della polizia ha lasciato il suo incarico, l’agente resposabile dell’uccisione è stato licenziato ma la protesta non si ferma: migliaia di manifestanti hanno invaso le strade della città, mentre il ristorante della catena Wendy's, fuori dal quale è avvenuto l’assassinio, è stato dato alle fiamme.

L’uccisione

In piazza da giorni per George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio nel corso di violento arresto, l’America si ritrova così di fronte a un nuovo incidente destinato a scuotere le coscienze e sollevare ulteriori polemiche contro le forze dell’ordine e il trattamento riservato ai neri. I contorni di quanto accaduto in Georgia sono ancora da chiarire. Nella serata di venerdì 12 giugno Rayshard Brooks, 27 anni, stava dormendo in auto in un parcheggio di uno dei ristoranti della catena di fast food Wendy’s quando due agenti sono arrivati sul posto per un controllo. Dopo essere risultato positivo al test alcolico, Brooks si è ribellato all’arresto da parte degli agenti. Nel video girato con un telefono da alcuni testimoni e diffudo via Twitter si vede una colluttazione e Brooks che, dopo aver strappato agli agenti il taser (la pistola a scossa elettrica), cerca di fuggire: viene colpito alla schiena da tre colpi di arma da fuoco.

A nulla è servito l’immediato trasporto in ospedale e l’intervento chirurgico. Brooks è morto. Sul luogo dell’incidente, dopo i video diffusi dai testimoni che hanno fatto il giro del web, si sono subito radunate decine di persone per chiedere giustizia. Migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade della città della Georgia per manifestare la loro rabbia contro l’uso eccessivo della forza da parte della polizia. I manifestanti si sono radunati nel luogo in cui Brooks è stato ucciso e bloccano l’autostrada intorno alla città. «Dormiva in auto e invece di aiutarlo l’hanno ucciso» è stata la protesta di alcuni.

Le proteste e gli arresti

Migliaia di manifestanti hanno invaso le strade della città della Georgia per manifestare la loro rabbia contro l’uso eccessivo della forza da parte della polizia. Il ristorante della catena Wendy’s di Atlanta, fuori dal quale Brooks è stato colpito e ucciso dalla polizia, è stato dato alla fiamme. I manifestanti hanno infranto i vetri delle finestre e lanciato fuochi d’artificio all’interno del locale. All’interno del ristorante non c’era nessuno. Almeno 36 persone sono state arrestate.

Dimissioni e licenziamenti

«Non ritengo si sia trattato di un uso giustificato della forza», ha affermato il sindaco, l’afroamenricana democratica Keisha Lance Bottoms, annunciando che il capo della polizia della città, Erika Shields, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito all’accaduto. La stessa che, fino a poco fa, era ritenuta uno dei volti “positivi” delle forze dell’ordine: era scesa in piazza a dialogare con manifestanti per Floyd. L’agente che ha sparato e ucciso Brooks si chiama Devin Brosnan: è stato licenziato. L’altro poliziotto coinvolto nel caso, Garrett Rolfe, è stato assegnato a lavori d’ufficio.