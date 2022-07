Un altro anno di crescita per il crowdinvesting italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'industria italiana del crowdinvesting è in buona salute e si conferma un'ottima opportunità per le imprese che vogliono finanziarsi (startup e Pmi più in difficoltà nel trovare capitali) e per gli investitori a caccia di rendimenti. Rispetto ad un anno fa la raccolta è cresciuta del 27% con flussi pari a 430,6 milioni. Ma il 2022 parte con un segno negativo, con la raccolta del primo semestre in flessione del 2,2% rispetto al secondo semestre del 2021. Dal 2014 le 90 piattaforme attive segnano una raccolta complessiva che supera il miliardo di euro (1.129,80 milioni). In particolare sono 129 i progetti di equity crowdfunding focalizzati sui criteri Esg, che hanno raccolto 58,26 milioni di euro.

L’osservatorio

Sono alcune delle principali evidenze del settimo report italiano sul Crowdinvesting realizzato dall'Osservatorio omonimo della School of Management del Politecnico di Milano che ha analizzato gli ultimi 12 mesi fino alla data del 30 giugno scorso. Sotto la lente finisce quel sottoinsieme del crowdfunding che permette a persone fisiche e a investitori istituzionali e professionali di aderire direttamente, attraverso una piattaforma Internet abilitante, a un appello per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale, concedendo un prestito (lending-based model) oppure sottoscrivendo quote del capitale di rischio della società (equity-based model).

«L'analisi si è focalizzata su due diverse classi di portali - sottolinea il professore Giancarlo Giudici che con il suo team ha realizzato l’Osservatorio - quelli per la raccolta online autorizzati da Consob - abilitati a collocare quote del capitale di rischio di Pmi, minibond e quote di Oicr che investono in Pmi - e quelli di social lending, che veicolano prestiti dai privati a persone fisiche o giuridiche, distinti in portali ‘crowd' e ‘non crowd' (se non raccolgono risorse online da investitori retail)»

Il Regolamento Europeo

Proprio nelle scorse settimane è arrivato il rinvio della scadenza, prevista inizialmente per novembre 2022, entro la quale le piattaforme europee già operative devono adeguarsi alle procedure previste dal nuovo Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers), così da rendere più uniformi le norme fra portali equity e lending e favorire l'operatività cross-border.

La nuova scadenza fissata dalla Commissione Europea è novembre 2023. «In Italia abbiamo assistito a un vivace dibattito sul ritardo accumulato nella definizione di alcuni punti importanti, fra cui le competenze fra Consob e Banca d'Italia -sottolinea Giudici - Auspichiamo che a novembre si proceda senza indugio a definire tutto quello che occorre per dare certezze agli operatori italiani e metterli in condizione di competere con i peer europei, così come è nello spirito del Regolamento ECSP».