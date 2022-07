Un altro giro di giostra per gli utili europei. sarà l’ultimo?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Qualcuno ha paura della recessione? A guardare le imprese europee sembrerebbe proprio di no, non ancora almeno. Le principali società quotate in Borsa si apprestano infatti a consegnare ai soci un altro trimestre di bilanci positivi, con utili ancora in crescita rispetto a 12 mesi prima. E se è vero che le nubi che si addensano ormai da tempo sull’economia continentale porteranno quasi certamente pioggia nella seconda parte dell’anno, gli analisti si mantengono comunque ancora moderatamente ottimisti...