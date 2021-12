Un altro modo per dire festa: appuntamento con How to Spend it in edicola

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dicembre è un mese speciale ed è speciale anche il nuovo numero di How to Spend it, che esce in edicola venerdì 3, all'inizio del mese, proprio per accompagnare i suoi lettori lungo tutto il periodo di preparativi alle feste.

In primo piano cibo e convivialità, declinati con la consueta attenzione a tutto ciò che è speciale. Anche nelle feste dove vince la tradizione, ci sono scelte di menù non convenzionali e si può puntare sul sincretismo gastronomico. L'idea è di esplorare mise en place spettacolari, con piatti e bicchieri fantasiosi, candele con aromi differenti per ogni angolo della casa e portate che aggiungano un posto a tavola per l'inconsueto. Persino il dolce natalizio per eccellenza, il panettone, si declina in varianti gourmet con ingredienti di ricerca come l'anice stellato o la manna siciliana, per stupire anche i palati più raffinati. La scelta di vino e bollicine compiace varie gradazioni sensoriali: la proposta è quella di bottiglie speciali, una per ogni senso. E' il caso, per esempio, Krug Grande Cuvèe 169ème, realizzazione del sogno di Joseph Krug: creare uno champagne che suonasse come una grande orchestra. Composto da 146 vini di 11 annate differenti, si sorseggia ascoltando la bravissima Vhelade, cantante sardo-nigeriana che ha messo in musica le nuove cuvée. E' il caso di Second skin, la confezione regalo che avvolge le cuvée Blanc de Blancs e Rosé Ruinart, per compiacere, oltre al gusto, il tatto e molte altre proposte per sperimentare pungenza, mondi olfattivi e capolavori visivi, nel solco della storia, come la prima preziosa bottiglia di Maison Piper-Heidsieck, realizzata in oro, diamanti e lapislazzuli, creata nel 1885 da Pierre-Karl Fabergé, gioielliere dello zar Alessandro III.

Pensando alle feste, un posto speciale è riservato allo shopping. Quest'anno il focus è sugli eco-regali: idee che rispondono al bisogno di fare acquisti intelligenti, utili per sé e per il Pianeta. Ecco allora l'orto idroponico (per avere sempre verdure fresche dentro casa) oppure l'alveare domestico, per miele fresco a portata di terrazza (e senza rischi, visto che è completamente isolato e sotto vetro!). E ancora il vino a chilometro zero e la vodka realizzata con uno speciale procedimento che purifica l'aria (340 grammi di anidride carbonica per ogni bottiglia), la biancheria in cotone himalayano che autoregola la temperatura, fresca d'estate e calda d'inverno, e il kit di cucito design per dedicarsi all'upcycling.

E proprio sul tema della sostenibilità e della sensibilità ecologica, How to Spend it ospita un'intervista esclusiva a Lorenzo Bertelli, l'erede designato del gruppo Prada. Dopo la dichiarazione del padre e ceo dell'azienda durante il Capital Markets Day («Passerò il timone a mio figlio entro i prossimi tre anni», ha detto a Bloomberg), il trentatreenne figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli racconta ad How to Spend it i suoi progetti e la sua visione del futuro.

Loading...

E' quasi un giornale nel giornale lo Speciale Orologi con la presentazione dei modelli più nuovi, abbinati a una selezione di tessuti maschili di ricerca: capolavori di precisione e trame preziose, con l'aggiunta di qualche utile consiglio per iniziare a collezionare pezzi unici e rari, a partire da un investimento ragionevole e accessibile.

Tanti i protagonisti del numero: da Gordon Sheperd, il guru della neurobiologia dei sapori al grande scrittore britannico Lawrence Osborne che ci porta ad esplorare la sua casa e i suoi oggetti del cuore. Tutta da leggere l'intervista alla regina della liquirizia Pina Amarelli, con i consigli di stile e shopping da parte un'imprenditrice icona del saper fare italiano e testimonial di eleganza.