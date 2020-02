Un americano per la prima corsa

I signori velocipedisti avrebbero corso il 2 febbraio 1870 e, se colti da improvvisa fatica, avrebbero potuto pure gareggiare camminando. Il regolamento in proposito era chiaro “… i velocipedisti potranno anche camminare a piedi, ma il velocipede dovrà essere rimorchiato da loro stessi!”

L'evento fu molto pubblicizzato e La Nazione, il 25 gennaio, comunicò il grande appuntamento della partenza, fissata il 2 febbraio 1870 “Alle nove precise i concorrenti partiranno da Porta al Prato e si dirigeranno verso la meta della loro corsa”.

L'entusiasmo in città in quei giorni fu tale che si pensò anche al servizio d'ordine e si riuscì a fare in modo che i Dragoni Reali a cavallo assicurassero il tranquillo e sicuro svolgimento della competizione.

Alla gara si iscrissero in 40 ma alla fine, pronti a mangiare la polvere della Strada Regia, si presentarono solo in 19.

La mattina stabilita tanta gente affollò incuriosita la zona di Porta al Prato, comprese tante signore. Molti la sera prima avevano fatto un salto al Caffè Landini o al Caffè delle Alpi per piazzare la propria scommessa.

Il via fu dato a suon di tromba dal trombettiere Salvini, garibaldino verace, camicia rossa fiammante.

I Signori concorrenti furono divisi in quattro file e quando le labbra di Salvini soffiarono nell'ottone si spinsero in avanti con foga. Scrive però La Nazione: “non tutte le partenze furono felici: qualcuno fu visto con la gamba destra sulla sella e il piede sinistro in terra tentare con vario successo di prendere l'assetto definitivo, ma fu un momento; tutti o per virtù propria o per soccorso altrui vi riuscirono, e mossero rapidamente alla volta di Pistoia”.

Tra i più lesti ci fu il nostro ragazzino americano, che già a Poggio a Caiano aveva staccato tutti. Dietro di lui il favorito De Sariette, il francese Chareles ed il pisano Edoardo Ancillotti.

I giudici e parte degli appassionati fiorentini precedettero i Signori concorrenti in carrozza o con il treno e si mischiarono per tempo con i tanti pistoiesi accorsi a vedere la grande novità nei pressi di Porta Carratica, punto di arrivo della competizione.

Scrive ancora La Nazione “All'improvviso alcuni gridarono: eccolo, eccolo! Presto tutti poterono vedere da lontano, appena sopra un oceano di teste, un berretto con il distintivo del Veloce Club. Era il Signor Rynner Van Heste (in realtà Ryener Van Neste)” e continua: “La folla è rimasta sbalordita nel vedere un giovane – che sembrava non avere più di 15 o 16 anni – vincere una gara così lunga”.



Per arrivare a Pistoia sul suo velocipede marca Michaux gli ci vollero 2 ore e 12 minuti, alla velocità media di 13 chilometri orari. A 3 minuti arrivò staccato il francese Charles e poco dopo il De Sariette sul quale, sembra, si erano concentrate la maggior parte delle scommesse.

Quarto arrivò l'Ancillotti, quinto il Presidente del Veloce Club Gustavo Langlade. Ancillotti presentò un vibrato reclamo e fu poi classificato terzo a pari merito con il De Sariette.

Dopo tanta fatica cosa c'è di meglio che una bella mangiata? Ecco allora che i Signori concorrenti, accompagnati dalla banda musicale, si recarono al rinomato Ristorante del Globo. Qui il giovane Ryener ebbe in premio un meritatissimo attestato, una medaglia d'oro ed un revolver!

Sul finire dell'anno, mentre le truppe piemontesi entravano in Roma e Firenze si apprestava a lasciare il ruolo di capitale, il nostro Rynier rientrò a New York per seguire gli studi di medicina. Da allora di lui, del vincitore della prima corsa ciclistica italiana, non si sa molto, forse per qualche tempo continuò a sfrecciare in velocipede e poi sulle prime biciclette per i vialetti di Central Park o forse si dedicò solo alla professione di medico ed alla grande passione che aveva per la musica. Morì nel 1931 ed è sepolto nei prati del cimitero di Greenwood, oltre la gigantesca porta gotica in pietra che accoglie i visitatori.

Ancora oggi in pochi conoscono la sua storia e quella dei primi pionieri del Veloce Club.

Fino a ieri, a parte qualche timida rievocazione, anche Firenze ha dimenticato il ragazzino americano che uscito dall'aula della scuola in Santa Croce tornava a casa e poi via, di corsa alle Cascine in sella al suo bellissimo velocipede del “fabbro” Michaux.