Un'ammiraglia super luxury: sei metri di comodità e alte prestazioni

Il lusso può arrivare a livelli inimmaginabili. È il caso dei modelli del luxury brand britannico Rolls Royce che presentano una cura maniacale nei dettagli come nella scelta dei materiali, tutto questo per raggiungere un comfort di bordo unico.

Circa 5mila unità l’anno e solo tre modelli in produzione

L’atelier di Rolls Royce (marchio appartenente al gruppo Bmw dal 2003) è situato a Westhampnett, nel territorio di Goodwood (Regno Unito) da cui ogni anno escono circa 5mila unità. Questo significa circa 416 auto al mese, ovvero 13 al giorno. Una produzione limitata, quindi, ma più incline alla cura e all’attenzione maniacale riservata per ciascun esemplare. Al momento, la linea produttiva è impegnata per la realizzazione di tre modelli: Phantom, Ghost e il suv Culligan. Tutti montano un motore V12 con potenza fino a 600 cv. Questo, ovviamente, in attesa di Spectre, il primo modello 100% elettrico che dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno.

Abbiamo provato su strada l’ultima evoluzione di Rolls Royce Phantom che monta un V12 con potenza da 563 cv.

Rolls Royce Phantom: dimensioni e dettagli

Rolls Royce Phantom è un’ammiraglia dalle dimensioni enormi. Lunga 5,76 metri (ma la versione extended sfiora i sei metri), larga 2,02 m, alta 1.65 metri e con un passo di 3,55 metri. La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 22 pollici in coordinato con l’imponenza del frontale dotato di un’ampia calandra a tempio dominata dalla statuetta dello Spirit of Ecstasy, la famosa figura femminile piegata in avanti con le braccia distese all’indietro e verso l’alto dove le vesti gonfiate dal vento danno alle braccia l’aspetto di ali.

Le dimensioni importanti si traducono in un abitacolo ampio ed arioso, con ampie superfici vetrate e il cielo dell’abitacolo impreziosito da lucine che ricordano le stelle nel cielo. Le sellerie sono in preziosa pelle (riscaldabili e ventilati), i materiali di prima scelta (come il legno) e, cosa particolare, i tappetini dei piedi hanno un alto spessore per aumentare il comfort di bordo donando una piacevole sensazione di morbidezza sotto ai piedi.