Un ammortizzatore per i super indebitati Le prime stime sulla crescita in Italia dei crediti problematici per effetto del Covid-19 sono inquietanti di Antonella Sciarrone Alibrandi e Ugo Malvagna

Le prime stime sulla crescita in Italia dei crediti problematici per effetto del Covid-19 sono inquietanti (vedi l’inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore il 10 maggio scorso). Nello scenario di drammatica crisi economica che sta investendo il nostro Paese, con il repentino deterioramento delle condizioni reddituali dei privati e l’aumento del tasso di disoccupazione generale, le nuove disposizioni in materia di sovraindebitamento dei debitori non imprenditori (e perciò esclusi dal fallimento) contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Cci) offrono validi strumenti di contenimento del fenomeno.

Tra gli interventi normativi contenuti nel «decreto liquidità» (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) vi è, però, anche lo slittamento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice. Tale decisione, giustificata dall’intenzione di sottrarre nell’immediato le imprese dal doversi conformare a norme nuove e più severe (ad esempio la disciplina dei sistemi di allerta della crisi), porta con sé anche il collaterale differimento di circa un anno dell’introduzione della nuova disciplina del sovraindebitamento. E questa, viceversa, non appare affatto una scelta lungimirante. Per questa via, i numerosi soggetti che, nel corso dei prossimi mesi, si troveranno nell’impossibilità di far fronte ai debiti pregressi dovranno utilizzare le procedure di cui alla vigente l. n. 3/2012 (che negli anni ha sortito effetti modesti per una serie di criticità normative che hanno limitato l’utilizzo di tali strumenti) senza potersi giovare delle numerose migliorie che le nuove regole del Codice apportano alle procedure in discorso.

Per dare ragione di quanto appena affermato, basta menzionare alcune fra le varie modifiche introdotte dal Codice che allargano le maglie degli strumenti per affrontare le crisi da sovraindebitamento e che rendono più certo il quadro giuridico. In questo senso, è particolarmente rilevante l’ingresso nel Cci della nozione di indebitamento familiare, invece che individuale, assai meglio in grado di rispondere a un dato di realtà circa le modalità con cui le crisi da sovraindebitamento nascono, si manifestano e vanno gestite.

Aggiustamenti importanti riguardano, inoltre, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio (il «fallimento» del privato), rispetto alla quale il Codice – ma non la legge 3/2012 – stabilisce un effetto esdebitativo automatico, essenziale per consentire ai debitori una ripartenza (fresh start) e una nuova “cittadinanza”, anche se non tutti i debiti pregressi sono stati pagati.

Mutamenti significativi riguardano infine la procedura di ristrutturazione, con la quale il sovraindebitato propone un piano avente per oggetto una dilazione e/o decurtazione dei propri debiti, soggetto all’approvazione del giudice con effetti vincolanti per tutti i creditori (a prescindere dal loro consenso). La normativa del 2012 è molto più restrittiva rispetto a quella del Cci nel riconoscere ai debitori l’accesso allo strumento e, per converso, sostanzialmente non in grado di responsabilizzare i finanziatori, che non vengono in alcun modo penalizzati nell’ipotesi di concessione imprudente del credito. La filosofia del Codice è simmetricamente opposta. Il debitore ha sempre la facoltà di ricorrere alla ristrutturazione, eccetto quando si trova sovraindebitato per effetto di una sua colpa grave, mala fede o frode; il finanziatore imprudente o doloso è punito tramite il divieto di opporsi a un piano di ristrutturazione che gli riconosca anche solo una quota minima del credito.