Un angolo di New York

Atmosfera jazzy, lume di candela, ritratti di personaggi italo-americani che hanno contribuito a rendere grande New York, interni retrò e una vista che spazia sui grattacieli della nuova Milano. Rivington, il nuovo ristorante dell'hotel Hyatt Centric Milan Centrale (ingresso da via Pirelli 20), si ispira ai ristoranti storici di Manhattan per l'atmosfera e per il menù. Lo chef Guglielmo Giudice rivisita infatti i piatti iconici come le Oyster Rockefeller, cotte al vapore qui servite con spinaci e pecorino; l'insalata alla Waldorf, con gorgonzola; il Surf & Turf, l'imperdibile filetto mignon con aragosta. L'abbinamento con i cocktail qui non è solo lecito, ma obbligatorio, a cominciare dal Martini classico. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Jeffrey Tascarella, imprenditore alberghiero americano che ha lanciato alcuni locali di successo a New York, come il NoMad e il ristorante italiano Scarpetta.

