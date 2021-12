Un anno di Brexit: tutto da rifare?

L'EIRE in avanzo commerciale col Regno Unito

Finora le conseguenze più evidenti per il commercio UE-UK hanno interessato l'isola d'Irlanda, destinataria di un trattamento ad hoc dal Protocollo negoziato dal governo Johnson nel 2019.Una prima evidenza importante riguarda la Repubblica d'Irlanda (EIRE) che nei primi 9 mesi del 2021 ha sperimentato un miglioramento del proprio saldo commerciale con il Regno Unito. A gennaio le importazioni dall'UK sono scese del 33% rispetto al mese precedente, andando di fatto a compensare quell'eccesso di acquisti a scopo cautelare fatti da molti agenti economici negli ultimi mesi del 2020. Anche le esportazioni dell'EIRE verso il Regno Unito si sono ridotte, ma in minor misura (cfr. Figura 2). Nei mesi successivi import ed export con l'UK hanno avuto una ripresa simile, col risultato che sino a luglio 2021 la Repubblica d'Irlanda ha registrato – per la prima volta da parecchio tempo – 7 mesi consecutivi di surplus nel commercio di beni col Regno Unito.

REPUBBLICA D'IRLANDA: COMMERCIO DI BENI COL REGNO UNITO Loading...

L'ulteriore recupero delle importazioni ad agosto-settembre 2021 ha interrotto questa sequenza positiva e, anche per questo, al momento è troppo presto per capire se siamo di fronte a un nuovo assetto o se nei prossimi mesi la situazione tornerà a stabilizzarsi sui vecchi equilibri.

Giù il traffico nei porti britannici

Quest'anno ha visto anche un massiccio aumento del traffico diretto di merci tra la Repubblica d'Irlanda e l'UE a discapito della Gran Bretagna. In pratica le merci irlandesi destinate al continente ora non fanno più tappa nei porti britannici ma vanno direttamente nell'UE. L'Ufficio irlandese per lo sviluppo marittimo riporta che nei primi 9 mesi del 2021 il traffico RoRo (ossia quello di carichi dotati di ruote) tra EIRE e Unione Europea è già superiore del 52% rispetto al suo totale annuale per il 2019. Di converso, il traffico RoRo tra la Repubblica d'Irlanda e la Gran Bretagna è calato del 25% rispetto al 2019. A farne le spese sono quindi i porti britannici, specie quelli del c.d. “UK Landbridge”, ossia il percorso che collega la Repubblica d'Irlanda al resto dell’UE attraverso la rete stradale e portuale della Gran Bretagna e quindi attraverso lo stretto della Manica.L'escalation negli scambi tra le due IrlandeA fronte della diminutio del traffico diretto con la Gran Bretagna, si è registrata un'intensificazione degli scambi commerciali tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord che, pur appartenendo al Regno Unito, è rimasta nel mercato unico Europeo dato che il Protocollo del 2019 ha individuato il confine doganale nel mare d'Irlanda. Proprio grazie a questo status speciale – e a un periodo di grazia sugli adempimenti doganali e sanitari relativi all'export di alcuni prodotti UK – l'Irlanda del Nord è diventata quest'anno tappa privilegiata del commercio fra il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda. I volumi di merci transitate nei porti nord-irlandesi di Belfast, Larne e Warrenpoint sono cresciuti notevolmente sia nel traffico RoRo che in quello LoLo (relativo ai carichi mobilizzati con gru). La conferma arriva dai dati dell'Istituto nazionale di statistica della Repubblica d'Irlanda (Central Statistical Office): nel 2021 le esportazioni mensili verso l'Irlanda del Nord sono state in media 1,6 volte quelle di inizio 2018 e le importazioni in media sono state il doppio rispetto a gennaio 2018 (cfr. Figura 3).

REPUBBLICA D’IRLANDA: EVOLUZIONE DEL COMMERCIO DI BENI CON L’IRLANDA DEL NORD Loading...

Non stupisce, dunque, che i primi 9 mesi di quest'anno siano stati segnati anche da un aumento significativo del peso dell'Irlanda del Nord nel commercio di beni tra EIRE e Regno Unito. Tra gennaio e settembre l'Irlanda del Nord ha rappresentato circa il 20% dell'export della Repubblica d'Irlanda in direzione UK e il 24% dell'import (a fronte di una media rispettivamente del 16% e dell'11% nel triennio 2018-2020).

I ripensamenti di Johnson sul Protocollo irlandese

Il Regno Unito non ha gradito questo exploit del commercio tra le due Irlande. In un paper presentato al Parlamento lo scorso luglio, il governo britannico lo ha anzi presentato come una delle distorsioni commerciali causate dal Protocollo del 2019, enfatizzando soprattutto l'incremento dell'export dell'EIRE verso l'Irlanda del Nord.Il paper riporta inoltre che il Protocollo avrebbe causato una diminuzione dell'inter-scambio di merci tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord perché tutte le merci britanniche che arrivano in Irlanda del Nord sono assoggettate ai controlli e agli adempimenti sanitari e doganali previsti dalla disciplina UE, indipendentemente dal fatto che tali merci siano o meno destinate a essere esportate nella Repubblica d'Irlanda. Ciò avrebbe comportato una forte crescita nel volume dei controlli documentali effettuati dalle autorità dell'Irlanda del Nord e un notevole danno economico in termini di aumento dei prezzi, ridotta disponibilità di prodotti britannici per consumatori nord-irlandesi e minori profitti per i commercianti britannici. Alcune delle affermazioni contenute nel paper non sono pienamente riscontrabili; in più esso si riferiva al quanto emerso nei primi mesi del 2021, mentre nei mesi successivi ci sono stati segnali di normalizzazione. Tuttavia, diverse evidenze suggeriscono che almeno in parte quanto denunciato dal governo britannico corrisponda a verità. A inizio anno Amazon ha annunciato la prossima apertura a Dublino del suo primo centro di distribuzione in Irlanda proprio per by-passare il Regno Unito ed evitare ai suoi clienti irlandesi ritardi nelle consegne o aggravi di costi dovuti alla Brexit. Lo scorso luglio i principali supermercati dell'Irlanda del Nord hanno chiesto ai referenti per la Brexit in UK e nell'UE di intervenire con urgenza per evitare interruzioni nel commercio una volta terminato il periodo di grazia. Oltre agli aspetti economici, ci sono poi le tensioni politiche e sociali legate alla conflittualità tra repubblicani e lealisti nell'Irlanda del Nord e al crescente malcontento nella politica nord-irlandese, specie nelle correnti unioniste e nazionaliste che lamentano di essere state svendute da Londra a Bruxelles per portare a casa la Brexit. A maggio 2022 l'Irlanda del Nord eleggerà un nuovo Parlamento: anche per questo, negli ultimi mesi, Johnson ha alzato nuovamente i toni del confronto con l'UE minacciando di adottare misure di salvaguardia su base unilaterale (facoltizzate dall'art. 16 del Protocollo) se l'Europa non si renderà disponibile a trovare “un nuovo equilibrio” all'insegna del compromesso e della flessibilità.