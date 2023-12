Un anno di Copilot e per il 2024 novità in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 è l’anno in cui l’intelligenza artificiale ha ridisegnato l’esperienza degli utenti Microsoft con l’introduzione di Copilot, l’assistente digitale integrato sul browser Edge a cui si sono aggiunte funzionalità avanzate in Microsoft 365 e con l’integrazione nel sistema operativo Windows 11. Un salto quantico che ha permesso a Microsoft di elevare l’esperienza d’uso grazie all’integrazione dei modelli generativi derivati da OpenAI e ottimizzati dagli ingegneri dell’azienda di Redmond.

Un’evoluzione che non si arresta, e anzi, spinge sull’acceleratore con l’annuncio di alcune novità per il 2024 sul blog ufficiale: “più innovazione e funzionalità avanzate in Copilot per trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale grazie ad alcune nuove funzionalità che abbiamo iniziato a testare e che vedrai presto disponibili”. In pratica Copilot guadagnerà presto il supporto del modello GPT-4 Turbo, una versione di DALL-E 3 aggiornata per la generazione di immagini, un nuovo interprete del codice di programmazione e funzionalità di ricerca approfondita all’interno di Bing.

Come cambia Copilot in Windows 10 e 11

Si comincia con il modello generativo GPT-4 Turbo, attualmente ancora in fase di test, descritto come in grado di elaborare e mettere in comune (scoprendone tutte le reciproche relazioni) un volume più ampio di dati. E ciò grazie alla possibilità di gestire più token, sia in input che in output. Inoltre, le chat diventano multimodali permettendo l’abbinamento di informazioni testuali e visuali.

Per la generazione di immagini ci sarà la nuova versione di DALL-E, che permetterà di creare immagini di qualità ancora superiore, maggiormente in linea con le richieste avanzate dagli utenti. Le funzionalità sono già disponibili in Copilot.

Gli sviluppatori potranno avvantaggiarsi di un’altra funzionalità capace di esaminare e produrre codice in qualunque linguaggio. Copilot scriverà il codice in risposta alle specifiche richieste, anche complesse, del programmatore. Inoltre, permetterà di eseguire le istruzioni in una sandbox facendosi carico di verificare i risultati e produrre un resoconto per l’utente. Il nuovo Copilot consente addirittura di ricevere file in ingresso in modo da lavorare direttamente sul codice sviluppato dal programmatore. Quanto prodotto può essere inoltre scaricato in locale.

Sul versante Bing, il motore permetterà l’utilizzo della cosiddetta “ricerca profonda” (Deep Search), ovvero sfruttando la potenza di GPT-4 per fornire risultati di ricerca più completi nel caso di argomenti complessi, espandendo le query di ricerca in descrizioni più dettagliate per fornire risultati più pertinenti.

Il futuro della ricerca

Di recente ComScore ha pubblicato i primi risultati della sua nuova raccolta di ricerche e report sulle query generative Ai da cui è emerso che “Microsoft è stato il protagonista, con un aumento della sua quota totale di 0,7 punti (a mesi alterni), grazie anche alla ricerca generativa dell’intelligenza artificiale su Bing Chat”.

“L’introduzione della ricerca basata sull’intelligenza artificiale generativa ha rappresentato un punto di svolta nello sviluppo della scoperta dei consumatori online e sta accelerando l’intelligence aziendale. Comscore sta ora misurando la ricerca guidata dall’intelligenza artificiale, dimostrando la crescita e le opportunità che ci aspettiamo di vedere in questo mercato”, ha affermato Steve Bagdasarian , Direttore commerciale di Comscore.