Un anno di Covid: il lavoro è sempre più uno stato mentale

Lo stress derivante da un nuovo uso della tecnologia (obbligatoria per lo smart working), la mancanza di un luogo fisico come l'ufficio in favore di un lavoro che è diventato prevalentemente virtuale, ferie utilizzate ma non sempre associate a vacanze, possibile cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, aggiuntiva pressione sui costi: ecco alcuni degli aspetti su cui i lavoratori hanno dovuto “stringere i denti” in questo anno trascorso.

Il 2020, passato in una situazione emergenziale mai vista prima, ha messo in atto dei cambiamenti epocali in tantissimi settori, ma soprattutto nelle persone stesse. Le diverse dinamiche lavorative che sono andate a instaurarsi nelle aziende, hanno profondamente cambiato la vita quotidiana di moltissime persone, incidendo non solo sui luoghi adibiti al lavoro, ma soprattutto sul modo stesso di percepire quello che è lavorare. Le aziende che non sono state capaci di preservare il coinvolgimento dei propri dipendenti, subiranno probabilmente nel medio-lungo periodo delle conseguenze sulla propria produttività.

È logico che le persone abbiano in questo momento maggiori preoccupazioni finanziarie e siano più sensibili allo stress e persino a problemi di salute fisica. Le preoccupazioni sul reddito sono un altro dei fattori che tendono a diminuire la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti. È quindi importante che i datori di lavoro assumano questa sfida e che non solo prestino attenzione al benessere finanziario dei propri dipendenti, ma offrano anche scelte per aiutarli nel miglior modo possibile. Nel concetto di benessere finanziario del dipendente non è incluso infatti solo lo stipendio, ma tutto quello che l'azienda può fare a livello di sostegno, anche psicologico.

È essenziale, in questo momento, che aziende e manager siano più che mai presenti per i propri dipendenti e il proprio team, il lavoratore non deve sentirsi mai solo. È prevedibile che, anche quando si tornerà alla normalità, sarà una normalità completamente diversa dalla precedente.

Vi saranno in futuro dei cambiamenti che, seppur dettati dal particolare periodo storico, probabilmente rimarranno permanenti. Ci si aspetta l'uso continuo di dispositivi di protezione individuale sul posto di lavoro (maschere e guanti), il rispetto del distanziamento sociale (ad esempio, numero ridotto di persone in un determinato luogo), delle modifiche all'orario di lavoro, l'uso massiccio del virtuale, limiti ai viaggi d'affari, quarantena obbligatoria dopo i viaggi di lavoro o personali, non ci saranno più scrivanie condivise e probabilmente vi sarà un organizzazione dei turni di lavoro per limitare il numero di presenze in ufficio.

La connettività mobile, la flessibilità lavorativa, il coinvolgimento e lo sviluppo individualizzato del talento, la vicinanza al lavoratore sono oggi fattori chiave per salvaguardare la forza lavoro. Se la forza lavoro è salvaguardata, si sente anche responsabilizzata e coinvolta. I dipendenti saranno portati alla lealtà nei confronti del team e del datore di lavoro e si impegneranno al massimo per fornire un servizio eccellente, proprio perché il lavoro è ormai sempre meno un luogo fisico e sempre più uno stato mentale. I manager, in grado di preparare l'organizzazione a sopravvivere e crescere in questo nuovo scenario, saranno in grado di raggiungere il successo nell'era post pandemica.

Marisa Campagnoli, HR Director ADP Italia



