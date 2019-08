Conte, un anno e mezzo a palazzo Chigi: da «avvocato del popolo» a leader politico

Guarda il video - Il j'accuse di Giuseppe Conte a Matteo Salvini

Il sì alla Tav e l’intervento al Senato dopo il Russiagate

In fondo, la svolta decisiva è opera sua, con il suo “sì” alla Tav, che ha di fatto apre una frattura nel governo, che nei giorni successivi si è rivela insanabile. Il cambiamento di Conte e le prime prese di distanza dall’alleato ingombrante cominciano a manifestarsi in Parlamento, quando decide di intervenire in audizione per parlare dei presunti fondi russi alla Lega. La sola presenza di Conte in Aula rimarca il fatto che non lo stava facendo Salvini. Più recentemente, dopo l’aspra requistoria contro Salvini a Palazzo Madama e la scelta di dimettersi, rompe un silenzio che dura da giorni per confutare la strategia del doppio forno (dialogo sia con il Pd sia con il Carroccio) di Di Maio. «Per quanto mi riguarda - chiarisce - la stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà». Ovvero il professore si dice disponibile a un Conte bis ma allo stesso tempo mette in evidenza che la porta a Salvini va chiusa in via definitiva.

Il contributo per superare l’impasse tra pentastellati e Dem

Nelle ultime, frenetiche ore, quando la trattativa tra Cinque Stelle e Pd sembra giunta a un punto di stallo, fa sapere in via indiretta (attraverso la formula: «fonti di Palazzo Chigi») che «in presenza del Presidente Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso», contribuendo così a sciogliere uno dei nodi nei quali si è incagliato il confronto tra le due parti politiche.

Verso il secondo incarico?

Se alla fine M5S e Pd dovessero raggiungere l’intesa per un suo esecutivo bis, e il Capo dello Stato dovesse decidere di puntare su di lui, per Conte si aprirebbe la porta di un secondo incarico, questa volta alla guida di un esecutivo non più sovranista ma europeista. Ma sempre elegante nel vestire e istituzionale nei modi.