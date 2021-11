Un anno fa 41mila casi, record di sempre. E oggi? Così i vaccini frenano l’epidemia

Questo sembra essere effetto della protezione del vaccino, che secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità garantisce una elevata protezione soprattutto rispetto all’evoluzione più seria della malattia.

Le settimane che abbiamo di fronte sono tuttavia inedite. Ci troviamo in un contesto di risalita dell’epidemia, con i casi in aumento del 50% su base settimanale. A nostra difesa abbiamo, a differenza dell’anno scorso, una elevata quota di popolazione vaccinata (76,5%) ma quasi nessuna misura di contenimento.

La restante parte, il 24,5% bambini compresi, al momento non ha protezione. Le terze dosi stanno accelerando soltanto ora. E la stagione più fredda, dove si sta più al chiuso e la circolazione virale aumenta, è in arrivo.

Per quanto oggi la situazione sia decisamente migliore rispetto a un anno fa, occorre osservare l’andamento di queste curve nei prossimi giorni per capirne l’evoluzione. In Germania, ad esempio, il numero di ricoverati in terapia intensiva per covid oggi sono simili a un anno fa (2533 al 7 novembre 2021 contro 2.830 esattamente un anno fa, secondo i dati di Our world in data).

Secondo i dati più aggiornati del Robert Koch Institute la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Germania è superiore a un anno fa: 12,7% contro 12,1%. La percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione è del 66,8%, il 10% in meno rispetto all’Italia.