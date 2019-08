Un anno dopo Genova autostrade con più controlli e nuove tariffe

Sui costi si segue la teoria secondo cui il progresso fa recuperare efficienza e si calcola una percentuale per ogni gestore. Chi non taglia i costi si vede riconoscere in tariffa rincari legati solo ai minori costi calcolati dall’Art. Per i gestori, i criteri non sono chiari e in piccole concessionarie i tagli implicano la sostituzione del personale ai caselli con Telepass e casse automatiche. Ciò apre problemi con i lavoratori e contrasta con atti del ministero che per ragioni di sicurezza stabiliscono di mantenere i presìdi. Tutto ciò - è bene chiarirlo - non garantisce tariffe più basse: a parte i passaggi rimessi a ministero e singoli gestori, l’Art riconosce di contro rincari per qualità (per esempio, a sistemi di telepedaggio che non fanno rallentare), ambiente o in ore o giorni di punta.

Le delibere Art vigono dal 1° gennaio 2020. Ma si potranno applicare solo dopo che ciascun gestore si sarà accordato col ministero. Cosa difficile, anche perché i gestori hanno presentato ricorsi al Tar, basati soprattutto sul principio comunitario del rispetto dei patti per tutta la durata contrattuale.

I controlli

Il decreto Genova stringe soprattutto istituendo una nuova agenzia, l’Ansfisa, che deve incorporare l’Ansf (sicurezza ferroviaria) e avere competenza anche sugli aspetti strutturali di strade e ferrovie. Ma la sua costituzione è stata ostacolata all’interno dello stesso ministero e l’agenzia non opera ancora.

Toninelli ha puntato di più su nuove regole tecniche. Soprattutto su quelle per la manutenzione dei viadotti, testate con riservatezza nei mesi scorsi assieme a tre università per verificare i calcoli fatti dal gestore, su cui indagini giudiziarie e polemiche sono state frequenti in questi mesi. I primi risultati si sono già visti: dopo il crollo di Genova, Aspi ha avviato controlli straordinari e in prospettiva c’è una revisione delle procedure.