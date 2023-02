Un anno di guerra: per l’economia russa primi segnali di difficoltà

UE 27: CONTROVALORE DELLE IMPORTAZIONI DI COMBUSTIBILI FOSSILI DALLA RUSSIA E DAGLI ALTRI PAESI EXTRA-U Loading...

Lo sforzo messo in campo dall'UE per emanciparsi dalla Russia è stato chiaramente enorme ed è il risultato di una serie contromisure adottate dai paesi membri, spesso congiuntamente e con l'aiuto dei loro alleati. In relazione alle importazioni di gas naturale, queste contromisure sono state rese necessarie, come noto, dal ricatto di Mosca concretizzatosi dapprima in contingentamenti e, quindi, in sospensioni e interruzioni delle forniture via metanodotto. Prima dell'avvio della stagione fredda i paesi UE hanno provveduto, ancorché a costi molto elevati, a riempire gli stoccaggi ricalibrando in parallelo il mix dei loro fornitori in termini di paese di origine della materia prima (un ruolo-chiave ha avuto, ad esempio, il GNL statunitense).

Il calo dei prezzi delle commodities energetiche

Complice il clima particolarmente mite dei mesi invernali questa strategia di saturazione delle scorte si è rivelata vincente e ha consentito un rapido rientro dei prezzi. Sul TTF di Amsterdam, il principale mercato Europeo per il gas naturale via metanodotto, la quotazione del futures a 1 mese – che a fine agosto 2022 aveva toccato i 338 €/MWh – adesso gira intorno ai 50 €/MWh pari a un calo di oltre l'85% in meno di sei mesi. Per quanto riguarda il petrolio (che rappresenta la prima voce dell'import UE di materie prime energetiche dalla Russia), un aiuto importante all'Europa è arrivato dagli USA che sono intervenuti a gamba tesa sul mercato del greggio rilasciando quantitativi straordinari dalle loro riserve strategiche. Dallo scorso giugno questa mossa ha favorito una discesa delle quotazioni e, intanto, sono state finalizzate importanti sanzioni contro il petrolio russo (c.d. Ural oil): l'introduzione di un tetto (cap) di 60 $/bbl al prezzo decisa a settembre 2022 dai paesi del G7 insieme a UE e Australia e l'embargo UE sulle importazioni via mare, operativo dallo scorso dicembre sul greggio e, da questo mese, anche sui prodotti petroliferi.

Per effetto di queste sanzioni, il petrolio russo ormai da diversi mesi è quotato a sconto rispetto al Brent, attualmente circa 30 $ in meno a barile. Secondo alcuni analisti lo spread Brent-Ural potrebbe essere sopravvalutato, coi funzionari russi che dichiarano per l'Ural prezzi inferiori a quelli effettivamente praticati ai loro clienti per aggirare il cap dei 60 $/bbl. In ogni caso, anche ipotizzando uno spread più ristretto, il deprezzamento dell'Ural oil ha un impatto negativo sulle entrate commerciali e sui conti pubblici tanto che quest'anno la Russia potrebbe dover emettere molto più debito e attingere al tesoretto del suo fondo sovrano, il National Wealth Fund. Del resto lo sta già facendo e, infatti, dall'inizio della guerra questo “tesoretto” si è ridotto di circa 26 miliardi di $ (-17%).

Gli “amici” di Mosca

Allo stato, una preziosa risorsa per l'economia russa è la netta intensificazione degli scambi commerciali con paesi amici: diverse ex-Repubbliche sovietiche ma anche Turchia e Cina. Nel 2022 il saldo della bilancia commerciale russa verso la Turchia è stato di circa 50 miliardi di $ in netto miglioramento rispetto ai 23 miliardi di $ dell'anno precedente. L'export verso la Turchia ha registrato un incremento del 103% su base annua, ma anche le importazioni sono aumentate significativamente (+60%). La posizione “trasversale” rispetto al conflitto assunta dal governo di Ankara sta dunque dando i suoi frutti a entrambi i paesi.

Sempre lo scorso anno poi, il commercio bilaterale sino-russo ha raggiunto i 190 miliardi di $, in crescita del 34,3% rispetto al 2021. Lo scambio è semplice: la Russia assicura alla Cina abbondanti forniture di commodities (energetiche e non) a basso costo e in cambio la Cina colonizza il mercato russo con la propria manifattura sostituendosi all'export dei paesi occidentali colpito dalle sanzioni.