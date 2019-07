Un anno dopo Marchionne, le difficoltà di Fca in cerca di alleanze

In questo ridimensionamento delle quotazioni in Borsa di Fca (-28% dal primo giugno del 2018), l’effetto Marchionne sembra però entrarci poco. Le quotazioni dell’ex Lingotto appaiono piuttosto il risultato di mosse strategiche più recenti che in certo senso hanno tracciato un percorso ora difficile da ripensare.

Il nuovo vertice di Fca, scelto nell’emergenza in quei drammatici giorni di luglio dello scorso anno - Marchionne è morto mercoledì 25 luglio in una clinica di Zurigo, ma l’organigramma del gruppo era stato già definito con le nomine del 21 luglio – ha scelto fin da subito di azionare due leve: completare operazioni già predisposte dal manager italo canadese come la vendita di Magneti Marelli, fruttata oltre 6 miliardi di euro e, dietro le quinte, aprire formalmente il cantiere delle alleanze. Se l’amministratore delegato Mike Manley, affiancato dal direttore finanziario Richard Palmer, hanno garantito il funzionamento “ordinario” della complessa macchina costruita da Sergio Marchionne, John Elkann ha invece scelto di seguire in prima persona il progetto delle aggregazioni. Partendo dalla trattativa per il matrimonio con Renault.

In questo quadro il piano di fusione con la casa francese, avviato in gran segreto nei primi mesi dell’anno in corso, reso pubblico lo scorso 27 maggio, e capace di dar vita al terzo gruppo mondiale di auto, rappresenta uno spartiacque. Elkann, costretto dopo appena dieci giorni dall’annuncio a ritirare la proposta di matrimonio a causa delle resistenze del Governo francese, deve ora gestire una fase completamente nuova perché, improvvisamente, si è ritrovato a giocare a carte scoperte nella partita delle alleanze. Ha già svelato il prezzo a cui sarebbe disposto a trattare. E quel prezzo comporta una valorizzazione di Fca di 18 miliardi, esattamente il valore intorno al quale il titolo viaggia in Borsa. Ma soprattutto il presidente e primo azionista del gruppo ha chiaramente fatto capire di essere pronto a ridimensionarsi in modo consistente nel libro soci di Fca, dove oggi conta per il 30%. Non stupisce così che il dialogo con Parigi, raccontano fonti informate, non si sia mai interrotto in modo definitivo e resta la priorità. Certo ora è più complesso, perché inevitabilmente allargato a Nissan. Così come, si racconta, l’operazione allo studio dovrebbe tracciare una strada molto diversa rispetto al primo progetto di fusione con uno schema che potrebbe svilupparsi in più step coinvolgendo il socio giapponese di Renault. «Serve tempo», racconta una fonte che preferisce restare anonima, secondo cui se il dialogo con Parigi dovesse definitivamente interrompersi potrebbe tornare d’attualità il vecchio piano di break up, con la separazione di Jeep dal resto del gruppo. Avviare un negoziato completamente nuovo, in questo momento, sarebbe infatti svantaggioso e poco credibile. Da qui la necessità di tentare fino all’ultimo di ricomporre il puzzle franco nipponico. E solo dopo aver constatato da vicino l’impossibilità di ripartire, sparigliare le carte e immaginare qualcosa di completamente diverso. In tal senso il vecchio studio sulla separazione del marchio Usa dal resto del gruppo potrà tornare utile.