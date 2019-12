Un anno di moda: addii, acquisizioni e accordi a sorpresa di un 2019 memorabile Shopping diversificato per Lvmh, da Tiffany al brand di Rihanna. Coty si lega a Kylie Jenner e anche a Prada. La scomparsa di Lagerfeld e Ungaro di Giulia Crivelli

3' di lettura

Quando sta per finire, si tende a pensare che ogni anno sia stato speciale. Ma il 2019, per la moda e il lusso, è stato più speciale del solito. Sono stati stabiliti alcuni record – che magari nel 2020 saranno battuti – e abbiamo detto addio a figure leggendarie. I cambiamenti nei gusti e comportamenti dei consumatori e nelle modalità di distribuzione sono stati altrettanto importanti. A questo però nell’era digitale siamo abituati e c’è da scommettere che tutto sarà sempre più accelerato e imprevedibile.

Operazioni a sorpresa

Era l’unico marchio americano d’alta gamma, da poche settimane è diventato, sulla carta, francese: parliamo di Tiffany , acquisito per 14,7 miliardi di euro da Lvmh, che rafforza così il primato di gruppo del lusso più grande al mondo. È la più importante acquisizione del settore mai registrata, ma non è stata l’unica operazione del 2019. Restando nella gioielleria, la maison italiana Buccellati è stata acquisita dal gruppo svizzero Richemont, terzo player del lusso globale dopo Lvmh e Kering, che avrebbe a sua volta in cantiere un’operazione importante, l’entrata in Moncler . I contatti sarebbero però in una fase iniziale. Concluso invece il passaggio di Roberto Cavalli alla Damac del finanziere di Dubai Hussain Sajwani.

Icona (forse) irripetibile

Il sentore che la salute di Karl Lagerfeld stesse peggiorando si era avuto in gennaio, quando lo stilista non era uscito, come da consuetudine, alla fine della sfilata per raccogliere gli applausi del pubblico. Il 19 febbraio arrivò la notizia ufficiale della morte di Kaiser Karl, a pochi giorni dalle fashion week di Milano e Parigi, dove sarebbe stato, come sempre, protagonista. Non è un caso se il suo soprannome fosse e resterà Kaiser Karl: era direttore creativo di Chanel dal 1983, di Fendi (la partnership più lunga mai avuta da uno stilista con una maison, arrivata a 50 anni nel 2015) e del marchio che porta il suo nome. Impegnato in decine di collaborazioni nei settori più diversi, dall'arredo agli strumenti di scrittura, dalla cristalleria all'art de la table.

Virginie Viard, braccio destro di Lagerfeld in Chanel da molti anni, ha già superato brillantemente la prova di tre sfilate e quasi certamente troverà il modo, da discepola, di superare il maestro. Ma è difficile pensare che sia nato o che nascerà un altro Karl Lagerfeld. O un altro, Emanuel Ungaro, scomparso il 21 dicembre a Parigi.

Non solo Kaiser Karl

In realtà, tutti siamo unici e irripetibili, si potrebbe dire. Lo stesso vale però per il talento, che rende alcuni più unici di altri. Come Peter Lindbergh, fotografo di moda al quale si devono forse gli scatti più belli di Kate Moss e di moltissime altre icone.