Un anno sulle punte per guardare al futuro

Baryshnikov in «The White Helikopter»

Balletto della Scala

Marco Agostino, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello, Nicola Del Freo: in rigoroso ordine alfabetico, i quattro primi ballerini del Balletto della Scala (di questi Del Freo e Agostino promossi proprio in questi mesi) si stanno rivelando sempre più interessanti, soprattutto come personalità artistiche. Ciascuno dei quattro ha una peculiare bellezza, cui si aggiunge il fascino della prima maturità. Ma soprattutto ha una riconoscibile sensibilità che si riverbera nel modo di stare in scena. Gli intensi mesi del 2021 -dove nonostante il lockdown il Ballo della Scala ha presentato, in streaming e live, più di quindici nuovi titoli - sono stati infatti molto importanti per mettere a fuoco le prerogative e lo stile di ciascuno di loro. E la nuova impegnativa stagione, che parte con il kolossal Bayadére, è l'occasione per tutti e quattro di mostrare appieno la propria identità.

Nicola Del Freo con Virna Toppi, Claudio Coviello,Nicoletta Manni con Timofej Andrijashenko,Martina Arduino con Marco Agostino all’Opening Gala 2020

Eric Gauthier

Della “cigni-mania” dell'anno il canadese Eric Gauthier, direttore dell'omonima compagnia di Stoccarda è stato uno dei protagonisti, avendo affidato riletture del Lago dei Cigni a Marie Chouinard, Marco Goecke, Hofesh Shechter e Cayetano Soto. Ma è stato soprattutto con il Dying Swans Project che ha dimostrato creatività e capacità imprenditoriale. Nei giorni del lockdown ha chiesto a sedici coreografi (nomi noti, ma anche autori della scena indipendente internazionale) di ripensare l'assolo La Morte del Cigno in mini-creazioni video con musica originale per ciascuno dei suoi sedici danzatori. Il risultato è stato così rilevante da fare incetta di riconoscimenti a Festival come l'International Prague Video Festival e la Rose d'Or di Montreux, diventare uno dei must see sul canale televisivo 3Sat ma anche trovare una sua vitalità in scena, in una versione che coinvolge direttamente il pubblico e fa provare le ragioni dei movimenti dei nuovi cigni che hanno invaso il cyberspazio.

Eric Gauthier presenta «The Dying Swans Project Live Experience»

Peeping Tom

Con l'arrivo nella programmazione contemporanea del Teatro Bolshoi la consacrazione mondiale dei Peeping Tom può considerarsi conclusa. Certo è che la coppia franco argentina Franck Chartier e Gabriela Charrizo sta rispettando pienamente l'idea che permea la loro poetica fin dal nome della compagnia, che rimanda al film cult di Michael Powell “L'occhio che uccide”. Cinema e sguardo sono infatti al centro delle invenzioni immaginifiche, a tratti sconvolgenti che i due realizzano in scena. Come in un film dell'amato David Lynch, i loro racconti cambiano, si evolvono, mutano in corso d'opera in maniera davvero imprevedibile, spingendoci nella zona d'ombra tra sogno e realtà, come hanno ben dimostrato le repliche italiane del folgorante Trittico sulla “casa” e ancor di più la creazione site specific La visita, alla reggiana Collezione Maramotti per Festival Aperto.

Gabriela Charrizo e Franck Chartier in uno spettacolo dei Peeping Tom.

Tiler Peck

Solo poco tempo prima aveva rischiato di chiudere la carriera per una ernia del disco. Poi il tempo di tornare in scena al New York City Ballet ed è arrivata la pandemia e la cancellazione di tre stagioni di spettacoli. Per la trentaduenne Tiler Peck, prima ballerina della leggendaria compagnia, poteva essere davvero la fine. E invece è bastata la voglia di vincere la timidezza e cercare di realizzare un sogno che inseguiva da tempo per regalarsi e regalarci uno dei momenti più entusiasmanti e creativi di questo 2021. Una chat con William Forsythe, l'idea di fare finalmente qualcosa insieme ed è nato così- quattro mesi via zoom- The barre project-Blake Works 2 l'elettrizzante progetto coreografico passato in streaming la scorsa primavera, che si è accaparrato premi su premi. E ha esaltato, agli occhi di tutti, la grandezza gentile di questa strepitosa danzatrice.

Tiler Peck e Brooklin Mack in «The Barre Project» di William Forsythe

Opéra di Parigi

L'Opéra di Parigi guarda al futuro, ma sa anche omaggiare la sua storia. E così avviene che una delle produzioni più attese della stagione appena iniziata sia stata la nuova creazione di un grand ballet narrativo all'antica -tre atti, sessanta danzatori, trecento costumi, numerosi cambi di scena - su un testo fondamentale della letteratura francese: Le Rouge et le Noir. Una esaltazione della grandeur della Maison ma anche un rispettoso omaggio all'ultimo erede della tradizione ballettistica francese, l'ormai novantenne Pierre Lacotte che per realizzare “il suo ultimo sogno” ha lavorato per due anni, anche via zoom, con le étoiles della compagnia, ingaggiando una vera lotta contro la tecnologia e il tempo. Ma per chi aiutò Rudolf Nureyev nella grande fuga all'aeroporto di Le Bourget può fare paura una pandemia?