Un anno di reddito di cittadinanza: non funziona per famiglie numerose e stranieri

LA SCHEDA / I CINQUE PROFILI SOTTO LA LENTE

1 ) FAMIGLIA CON UN DISABILE

- Il problema

A ricevere il beneficio sono solo il 21% dei disabili italiani. Spesso quelli conviventi con i familiari (seppur bisognosi) sono esclusi perché l'Isee del nucleo supera il tetto e nel calcolo si computano anche le pensioni di invalidità civile, sordità, e così via.

- La proposta di correttivo

Si potrebbe riequilibrare la scala di equivalenza a favore dei nuclei con disabili, che allo stato attuale dispongono solo di una piccola e insufficiente maggiorazione.

2 ) SENZA FISSA DIMORA

- Il problema

Spesso le persone «senza dimora» hanno periodi di residenza intermittenti o hanno perso la residenza da diverso tempo. Per questo motivo è stato istituita la possibilità della «residenza fittizia», tuttavia solo una piccola percentuale di Comuni l’hanno deliberata e istituita realmente. In ogni caso un homeless non può godere del contributo all'affitto pari a 280 euro al mese, destinato unicamente ai beneficiari

che hanno un contratto di locazione in corso.

- La proposta di correttivo

Si potrebbero ridurre i forti vincoli legati alla residenza attualmente vigenti per l'accesso alla prestazione dei senza dimora, nonché concedere loro una piccola quota aggiuntiva del beneficio da intendersi come «dote abitativa».

3 ) STRANIERI RESIDENTI DA MENO DI 10 ANNI

- Il problema

Per gli stranieri extracomunitari è necessaria la residenza in Italia per un minimo di dieci anni, gli ultimi due consecutivi, un criterio anagrafico particolarmente stringente. Infatti, la quota di beneficiari stranieri extra comunitari rispetto al totale dei beneficiari (il 6%) è decisamente inferiore a quella dei medesimi in situazione di povertà assoluta (circa 1/3).

- La proposta di correttivo

Si potrebbero utilizzare i risparmi annuali sul Fondo per il Reddito di cittadinanza con l'obiettivo di numero di anni di residenza necessari per gli stranieri per ricevere il beneficio.

4 ) FAMIGLIA NUMEROSA CON PIÙ FIGLI MINORI

- Il problema

Le famiglie numerose sono penalizzate dalla scala di equivalenza che prevede solo un 20% di contributo aggiuntivo per ogni figlio minorenne. I dati a disposizione confermano che la distribuzione dei beneficiari è sbilanciata a favore delle famiglie senza minori in particolare quelle con due e soprattutto un componente (i nuclei con beneficiari con presenza di minori sono “solo” 368.000 su 890.000). I single sono il 39% dei beneficiari con 385 euro di assegno medio. Una famiglia di 4 persone senza minori prende quanto una famiglia con 6 o più componenti, tra cui bimbi: circa 600 euro medi.

- La proposta di correttivo

Si potrebbero utilizzare i risparmi annuali sul Fondo per il Reddito di cittadinanza con l'obiettivo di ridurre le distorsioni, aumentando il peso dei minori nella scala di equivalenza e/o il massimale della medesima. Si potrebbe anche pensare a un riequilibrio degli importi del beneficio con una riduzione dei medesimi per le famiglie mono e bi-componenti, in particolare se già proprietarie di abitazione.