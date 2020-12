Un anno di successi e passi falsi per il capitalismo di stato cinese Il rimbalzo post pandemia ha oscurato i nodi finanziari, demografici e geopolitici. di Andrea Goldstein

(vegefox.com - stock.adobe.com)

Il rimbalzo post pandemia ha oscurato i nodi finanziari, demografici e geopolitici.

5' di lettura

Un anno iniziato nel peggiore dei modi si conclude per la Cina bene, anzi apparentemente benissimo. Mentre l’Occidente si dibatte nella seconda ondata della pandemia, nel Paese in cui si è manifestato per primo, si è diffuso velocemente a cavallo di Capodanno e ha mietuto le prime vittime, il Covid-19 è stato quasi debellato – a dicembre, il numero medio giornaliero di nuovi casi supera 100 di poche unità – tanto che, per mancanza di potenziali infetti, Sinopharm è stata costretta a realizzare all...