Un Antitrust severo tutela la crescita dell’industria europea?

Se come probabile l’operazione andrà in porto, possiamo cogliere almeno due aspetti interessanti per il dibattito sull’intreccio fra difesa della concorrenza e politica industriale europea.

In primo luogo, una mancata fusione fra due gruppi a capitale europeo può spostare la posta in gioco verso un orizzonte strategico in cui permane la concorrenza anche aspra tra i due incumbent, ma uno dei due allarga i propri confini verso altre combinazioni virtuose di tecnologia e forza di mercato con partner non europei, sempre rivolte a conquistare e difendere importanti quote di mercato mondiale. In tal caso si potrebbe dire che l’interpretazione rigorosa delle regole antitrust europee, allontanando il rischio di una concentrazione monopolistica troppo forte sul “ristretto” mercato domestico europeo, ha aperto la strada verso una crescita multinazionale di un “campione europeo” che ne rafforza la crescita potenziale come concorrente globale.

Si noti per inciso che Alstom ha già oggi una rete di vendita in 60 Paesi e siti produttivi in 8 (Francia, Italia, Polonia, Stati Uniti, Canada, Austria, Brasile, India), mentre Bombardier ha siti produttivi in Messico, Brasile, Australia, Regno Unito, Polonia, Germania, Stati Uniti e (interessante) in Cina.

In secondo luogo si conferma che, nel valutare potenzialità e rischi di progettate concentrazioni industriali, specialmente in presenza di aiuti di Stato a qualche soggetto industriale privato, la Commissione Ue dovrebbe sempre più accompagnare il calcolo delle quote di mercato sul “mercato rilevante”, definito con dati storici in chiave statica esclusivamente europea, con attente realistiche simulazioni sulle trasformazioni in corso sui mercati globali. La rapidissima evoluzione delle “tecnologie chiave abilitanti” (dominate sempre più dal digitale), combinata con l’avvicendarsi sullo scenario politico mondiale di governi in diverso modo e grado “sovranisti”, impone ai governi di continuare a re-inventare il ruolo dello Stato e dei governi locali come stimolatori-catalizzatori-partner del settore privato nel produrre i beni pubblici di cui necessitano le vere “economie sociali di mercato”, pur continuando a battersi per la libertà dei mercati e un autentico spirito capitalistico. Resta fermo che, in nome dell’antico principio secondo cui a un certo numero di obiettivi di politica economica è bene che corrispondano un certo numero di strumenti di intervento pubblico, non è compito proprio della Dg Concorrenza farsi carico della politica europea per l’innovazione e della competitività internazionale delle imprese a controllo di capitale europeo.

Ma la difesa della concorrenza nell’interesse della domanda dei consumatori-utilizzatori di oggi non è incompatibile con la promozione degli investimenti, del capitale umano e della competitività internazionale dell’offerta europea a vantaggio dei cittadini-consumatori di domani.