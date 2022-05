Un’app aumenta l’efficienza dell’auto aziendale condivisa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’azienda, in funzione dell’attività caratteristica che svolge, ha necessità di dotarsi di una flotta di veicoli utile per espletare le proprie funzioni. Per esempio, Poste Italiane ha bisogno di scooter e altri tipi di veicoli per consegnare lettere e plichi, Terna di veicoli per gli interventi operativi sulla rete elettrica, e così via. Si tratta quindi di veicoli che hanno un utilizzo operativo e che possono essere assegnati ai tecnici che le parcheggiano la sera sotto casa e la mattina sono a loro disposizione per la giornata lavorativa.

Quando questi veicoli non sono assegnati ai tecnici, sono parcheggiati presso la sede dell’azienda e sono a disposizione di diversi utenti aziendali che possono prenotarli e utilizzarli per il tempo necessario per le proprie missioni lavorative e poi riconsegnarli in azienda. Nella maggior parte di casi questo sistema di prenotazione è home made, gestito da una risorsa interna attraverso un software, che può essere più o meno sofisticato, e con un sistema fisico di consegna e rilascio delle chiave dei veicoli.

Loading...

Tuttavia, quando esistonomargini di miglioramento di produttività e di saving di costi, come nel caso del sistema appena citato, tecnologia e operatori accorrono e propongono un sistema alternativo: il corporate car sharing.

In pratica, si tratta di un sistema di prenotazione online dei veicoli in pool dell’azienda, attraverso un’app che consente l’apertura e la chiusura delle porte, senza avere la necessità di uno scambio fisico di chiavi. Chiaramente la piattaforma informatica dialoga con le black box che sono dentro i veicoli. Il vantaggio principale, ma non l’unico, è legato all’incremento dell’utilizzo dei veicoli in pool, con impatti evidenti sull’efficienza e sui costi.

Secondo Tommaso Cerliani, fleet manager di A2A, a parità di esigenze coperte, con il corporate car sharing si risparmia circa il 30% rispetto al sistema delle vetture in pool.