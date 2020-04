Un appello per il settore della tutela del credito di Francesco Vovk

3' di lettura

Il settore della tutela del credito, così come quello bancario e finanziario, è posto in questi giorni di emergenza sanitaria di fronte ad una sfida dirimente per la tenuta futura del sistema.

Il comparto interpreta un ruolo cruciale per la stabilità e solidità economica del Paese con un impatto a cascata sull'operatività e la salute del mondo delle imprese. Secondo i dati dell'ultimo Rapporto annuale di UNIREC, sono state circa 39 milioni le pratiche gestite dalle imprese associate, di cui oltre 12,4 milioni quelle risolte (il 32%). Il ruolo centrale del settore è avvalorato inoltre dalle sue dimensioni, del tutto ragguardevoli, che vedono in Italia un totale di oltre 18.000 addetti impiegati e più di 200 imprese attive.



La crisi ingenerata da Covid-19 sta ponendo a serio rischio l'operatività di questo comparto cruciale, oltreché del sistema nel suo complesso. L'economia risulta scossa dalla sospensione delle attività produttive, dai fallimenti in atto e previsti, indebolita di fronte al costo in termini di perdita di posti di lavoro, ingenerato dal lock down. Nell'attuale situazione, il sistema finanziario nel suo complesso - già gravato dalla mole di stock di NPL generati nella precedente crisi del 2009 - potrebbe andare incontro ad un ulteriore incremento dei crediti deteriorati (NPE). L'incertezza generale sulla gestione del credito finirà per tradursi in una spirale negativa per l'erogazione stessa del credito per famiglie e imprese, con un sensibile aumento dei costi, con un impatto su consumi e investimenti.

In questo difficile contesto, costellato dall'incertezza dei tempi di ritorno alla normalità, esprimiamo come Associazione un grido di allarme sugli scenari futuri che si prefigurano sulla base delle scelte dell'oggi. Per questa ragione, ci indirizziamo alle Istituzioni e rivolgiamo loro un appello forte affinché il settore dei servizi di gestione e tutela del credito (Codice Ateco 82.91) sia incluso tra le prime categorie a riprendere l'attività lavorativa.



Il lavoro svolto dagli operatori, quali interlocutori e consulenti di gestione del credito, risulta infatti quanto mai essenziale in questo periodo di emergenza economica e moratorie, per cogliere tempestivamente bisogni e richieste dei debitori nei confronti del creditore. Nell'ambito delle misure da intraprendere per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, segnaliamo la deducibilità dei costi sostenuti dagli agenti esterni che va riconosciuta alla stregua di quanto già avviene per la categoria degli agenti di commercio.

In questo contesto si inserisce anche la tematica dell'attività svolta in via giudiziale, su cui sta impattando il blocco dell'attività dei Tribunali. Sarebbe fondamentale, laddove non richiesto il contraddittorio, implementare ulteriormente lo svolgimento di udienze telematiche; favorire la distribuzione degli importi già versati nelle esecuzioni immobiliari (cash in court), così come accelerare i riparti delle procedure concorsuali. Sarebbe inoltre auspicabile un calendario unificato di riapertura di tutti i Tribunali, nonché prevederne una riduzione della sospensione feriale di agosto.



Una considerazione di insieme: è vitale agire di concerto con le Istituzioni verso il fine comune di garantire la stabilità del sistema, arginando il più possibile l'impatto che l'emergenza Covid-19 determinerà nel breve-medio periodo sulla gestione del credito e l'economia nel suo insieme; il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto e tutela dei cittadini, delle imprese e di tutti gli attori che operano con impegno e dedizione nel comparto.

● Presidente di UNIREC