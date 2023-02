Un approccio sistematico di problem solving può migliorare il mondo?

2) What if? legata alle attività di brainstorming e creazione di molteplici idee e soluzioni, fatte cercando di uscire dai vincoli e da tutto ciò che oggi limita l’individuazione di possibili soluzioni al problema da affrontare.

3) What wows? che richiede una risposta in termini di verifica dell’effettivo valore che le soluzioni individuate possono portare al cliente e all’azienda e alla scelta di quelle più efficaci. Il focus è sulle idee che possono portare maggior valore nella risoluzione del problema, non alle migliori in assoluto. È anche la fase dove dopo la selezione delle idee si costruiscono i “prototipi rapidi” che hanno lo scopo di trasformare un’idea in qualcosa di visibile, tangibile e concreto per chi la deve valutare.

4) What works? è la domanda legata alla fase di sperimentazione, dove il prototipo viene valutato e perfezionato con il cliente per poi fare un lancio e un test sul mercato. È una fase in cui si cercano tutte le critiche o le possibili disconferme dell’idea, del suo funzionamento e del suo valore, cercando feedback rapidi e veloci, in modo da poter capire se vale la pena continuare o se la scelta migliore è ricominciare il ciclo, per evitare di perdere tempo e denaro nel perseguire in una strada che non decolla.

A prima vista le fasi appena elencate non sono così differenti da molti altri processi e metodi per l’innovazione. Vero, ma quello che il Design Thinking porta di differente è contenuto nei suoi principi, che Jeanne Liedtka identifica con tre parole: Empatia, Creatività e Iterazione. Il Design Thinking parte dai clienti e dall’abilità e volontà di creare un migliore futuro per loro. Empatia significa stabilire una profonda comprensione di coloro per cui stiamo progettando e dei loro bisogni.

Non si tratta qui di una generica concentrazione sul cliente. Tutti sappiamo che dobbiamo essere orientati al nostro cliente e alle sue esigenze, ma il Design Thinking chiede e pretende di lavorare in modo profondo, diretto e personale sui nostri interlocutori. È un approccio che vuole conoscere i clienti come persone reali, con problemi reali, e non vederli come obiettivi di vendita o come un insieme di statistiche demografiche su età, livello di reddito o stato civile. Implica quindi lo sviluppo di una comprensione dei loro bisogni e desideri sia emotivi sia razionali.