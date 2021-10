Un approccio trasversale per affrontare le molte facce di un’unica grande crisi

Sguardo e approccio integrali, dunque. Paolo VI, più di cinquant’anni fa (Populorum progressio), usando questo aggettivo, espresse la necessità di considerare tutte le sfaccettature della persona umana, del suo perfezionamento, per uno sviluppo, appunto, integrale. Ugualmente, non si può parlare di sviluppo integrale se non si prendono in considerazione tutte le persone, ma anche la relazione con la nostra casa comune, aggiunge ora Papa Francesco. Nel lavoro preparatorio per Taranto e per il dopo Taranto, il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali ha voluto stimolare e costruire proposte che discuteremo con quasi mille delegati da tutta Italia (con una percentuale significativamente crescente di giovani e di donne) per considerare e facilitare il fiorire armonioso di tutti gli aspetti della persona: cultura, vita affettiva-politica-sociale, educazione, famiglia, lavoro, salute.

Sguardo e approccio integrali significano infine, a nostro avviso, prendere in considerazione e coinvolgere persone di tutte le età, in una logica di solidarietà intergenerazionale, tuttavia con uno specifico spazio riservato e gestito dai giovani: il loro sguardo e il loro straordinario interesse per il futuro ci trainano e favoriscono la trasmissione di esperienze e competenze in vista di una sostenibilità integrale. Come ha ricordato loro Papa Francesco nell’incontro di Assisi del 2 ottobre scorso: «Voi siete forse l’ultima generazione che ci può salvare: non esagero. Alla luce di questa emergenza, la vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande responsabilità».

Le giornate di Taranto alterneranno, quindi, momenti di denuncia (il dilemma di Taranto, alcune catastrofi ambientali della pianura padana, la terra dei fuochi, ma anche il dramma umano dell’Amazzonia); spazi di studio e approfondimento (con esperti, imprenditori, docenti, ministri, amministratori locali); analisi, valorizzazione e diffusione di oltre cento “buone pratiche” raccolte in tutta Italia, con visite approfondite ad alcune esperienze pugliesi. La parte propositiva prenderà forma attraverso momenti di dibattito in tavoli di lavoro che discuteranno le “piste di conversione” messe a punto dai giovani; le proposte di stili di vita personali, familiari e comunitari, nonché i suggerimenti di policy per i decisori politici e gli amministratori locali elaborati dal Comitato scientifico sulla base di audizioni, seminari di studio, confronti, documenti predisposti da diocesi, associazioni ecclesiali e imprenditoriali, movimenti, gruppi spontanei. Insomma, è tempo di agire: la Settimana sociale dei cattolici Italiani, a partire da questi importanti esercizi di ascolto, desidera connettere il maggior numero di persone ed essere uno di quei luoghi fisici, sociali e spirituali che possono ispirare il cambiamento.