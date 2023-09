Un’architettura moderna per sfidare Tesla e le case cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova Peugeot 3008 è la capostipite della future vetture elettriche (e ibride per alcuni mercati) del gruppo Stellantis e dei suoi marchi europei e americani. Infatti il nuovo suv, orgogliosamente costruito in Francia, nello storico stabilimento di Sochaux è il primo modello del gruppo a sfruttare la nuova piattaforma unificata di Stellantis battezzata STLA Medium che è l’arma per competere con tedeschi, cinesi e soprattutto Tesla.

Il gruppo con questa base conta di realizzare fino a 2 milioni di veicoli l’anno in diversi stabilimenti dislocati in tutto il mondo, compresa la fabbrica italiana di Melfi. La nuova architettura è definita come Bev By Design, cioè progettata ad hoc per le Bev (Battery electric vehicle). È realizzata partendo dalla batteria (da 73 o 93 kWh) come elemento portante. Il pacco composto da 11 moduli e 96 celle nella variante da 73 kWh, è collocato, secondo uno schema classico per le e-car, alla base del pavimento. L’autonomia oferta dalla STLA Medium può variare tra 500 e 700 km a seconda del modello e delle versioni.

La trazione di base è anteriore, ma nelle versioni integrali, un secondo elettromotore è montato nell’apposito telaio posteriore. Questa architettura, che di fatto sostituisce la nota EMP2 di origine Psa, è flessibile e modulare. Permette anche di utilizzare powertrain ibridi per modelli destinati ad alcuni mercati. STLA Medium, è la prima delle 4 nuove piattaforme previste da Stellantis (le altre sono Small, Large e Frame) che saranno abbinate a inedite infrastrutture digitali per infotaiment e guida autonoma. La “Medium” permette di realizzare vetture con un passo variabile tra 2.700 e 2.900 mm, mentre la lunghezza è compresa tra 4,3 e 4,9 metri con un’altezza da terra superiore ai 220 mm adatta a fuoristrada (e dunque ai modelli Jeep). La vocazione americana è confermata dalla struttura dei duomi e dei longheroni predisposti per i crash test Usa.

La potenza complessiva del powertrain varia tra circa 160 e 285 kW.

Inoltre, è stata studiata per offrire soluzione tecnologiche come l’aggiornamento via Ota, gli Adas di nuova generazione per la guida autonoma e la compatibilità con ricarica veloce e sistemi V2G, tutte tecnologie che infatti la Peugeot 3008 porta al debutto proprio nella fabbrica di Sochaux, altamente robotizzata e dove viene assemblato anche il pacco batterie, mentre i motori elettrici sono costruiti dalla joint venture Stellantis-Nidec a Trémery.