Un arco sul sarcofago, la sfida per «salvare» Chernobyl inizia ora

Cuore di tenebra

Dal primo check-point all’ingresso della “zona di esclusione” che circonda Chernobyl - tre sezioni che in base al livello di contaminazione limitano le condizioni di permanenza dell’uomo, fino al divieto totale di residenza permanente nella zona 1 - l’avvicinamento al cuore di tenebra è un percorso segnato dal continuo monitoraggio delle dosi di radiazioni ricevute. Ridotte in media più di dieci volte grazie alla costruzione dell’arco, 0,73 microsievert per ora. È dentro l’arco, in prossimità del sarcofago, che i raggi gamma continuano a pulsare: 7,5 microsievert all’ora. «Non toccate nulla, questo è il luogo più pericoloso», avverte Valerii Kulishenko, responsabile tecnico del dipartimento Sicurezza nucleare alla Bers. «Vorrei sia chiaro - precisa Lindauer -. La funzione principale dell’edificio non è proteggere dai raggi gamma che provengono dal reattore, ma contenere qualunque cosa ci sia là dentro e creare un ambiente di lavoro sicuro per lo smantellamento». Quanto tempo ci vorrà? «Non lo sa ancora nessuno».



Nel territorio della centrale, ognuno ha con sé un dosimetro che registra la radioattività ricevuta. «Malgrado siano passati 33 anni - dice Julia Marusich - all’interno dell’arco ci sono zone in cui i livelli sono ancora molto elevati, aree tuttora non accessibili». Presso il muro est della centrale i valori fino a due anni fa erano così alti da consentire solo turni di lavoro di pochi minuti, non più di dieci. Per questo, per ridurre il rischio di esposizione del personale, l’arco è stato costruito a 327 metri di distanza, e poi fatto lentamente scivolare su binari fino a coprire il reattore.

Due gru al lavoro

Un’operazione senza precedenti iniziata nel 2012 e conclusa nel novembre 2017, la più grande struttura mobile mai costruita al mondo in queste condizioni. Alta 108 metri, larga 257, lunga 162 per un peso di 36mila tonnellate. E ora, spiega Victor Zalizetskyi, viceresponsabile per Project Management al Chernobyl Shelter Implementation Plan, il grosso del lavoro di smantellamento sarà affidato a due gigantesche gru gialle, ciascuna in grado di sollevare 50 tonnellate. Saranno loro a portare i pezzi del sarcofago in un bunker, per essere decontaminati.