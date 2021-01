Un asse Usa-India per contenere le ambizioni geopolitiche cinesi

Rafforzare la cooperazione tra i Paesi Quad è centrale per la politica indo-pacifica americana, che prevede un focus sul dominio marittimo. Considerato il consenso bipartisan negli Stati Uniti sulla necessità di contrastare l’espansionismo cinese, è improbabile che questa politica cambi in modo significativo sotto l’amministrazione del presidente eletto Joe Biden.

Un’alleanza strategica Usa-India è stata a lungo l’incubo della sicurezza cinese. Tuttavia, ripagando le aperture di pace di Modi con l’accaparramento furtivo di terre, Xi ha reso più probabile una simile alleanza. È stato in risposta all’aggressione cinese che in ottobre l’India ha finalmente concluso l’ultimo dei quattro accordi “fondamentali” raggiunti dagli Usa con gli alleati. I termini dell’accordo erano in fase di negoziazione da più di un decennio.

Oltre a lavorare con stati che la pensano allo stesso modo, diplomaticamente e militarmente, l’India tenta di contrastare la Cina mettendo a nudo le sue attività neocoloniali, come la Belt and Road Initiative. E probabilmente cercherà di sventare il piano di Xi di catturare l’istituzione del Dalai Lama vecchia di 442 anni e consolidare la presa della Cina sul Tibet. Con l’attuale Dalai Lama che ha chiarito che la sua «reincarnazione apparirà in un Paese libero», l’India dovrebbe tacitamente aiutare gli esuli tibetani a trovare il loro successore nelle sue regioni himalayane tibetane-buddiste, che hanno espresso un Dalai Lama alla fine del XVII secolo.

Un’altra probabile dimensione della nuova strategia indiana per la Cina sarà quella di perseguire un disaccoppiamento economico gestito e selettivo. La bilancia commerciale della Cina con l’India rappresenta il terzo più grande surplus bilaterale (dopo gli Stati Uniti e l’Unione Europea). Ora che l’India riconosce la follia di fare affidamento sulla Cina per forniture critiche, le cose cambieranno.

Da quando la Repubblica Popolare è stata fondata nel 1949, ha più che raddoppiato il proprio territorio annettendo le patrie di minoranze etniche e conquistando le terre di altri Paesi. In questo contesto, le sue recenti invasioni del territorio indiano all’interno dell’Himalaya potrebbero rappresentare una minaccia significativa per la stabilità indo-pacifica. Fortunatamente, le potenze regionali – a cominciare dall’India – le stanno respingendo. Con questa resistenza regionale sempre più sostenuta dagli Stati Uniti e da altre potenze occidentali, molto probabilmente Xi si pentirà per sempre delle decisioni prese nel 2020.