Un’assicurazione sociale per salvare imprese e famiglie italiane

Il programma di emergenza che proponiamo si fonda su due interventi: un'assicurazione sociale per le attività economiche e una misura di protezione sociale per le persone.

L’assicurazione e la protezione sociali

L'assicurazione sociale dovrebbe garantire la copertura dei costi operativi e dei redditi delle attività economiche. L'assicurazione sociale, in cui le attività in difficoltà potrebbero entrare volontariamente nel caso in cui dovessero fermare la propria attività, raggrupperebbe in un'unica cornice tre tipologie di interventi economici e l'introduzione di un regime giuridico ad hoc. In primo luogo, sarebbero annullati gli stipendi dei dipendenti durante il periodo di crisi (in cambio della rinuncia al ricorso ai licenziamenti).

In secondo luogo, sarebbero sospese e prorogate le obbligazioni verso la PA (tasse, contributi) e il sistema finanziario (mutui, finanziamenti). Infine, le obbligazioni (debiti e crediti) fra attività economiche sarebbero trattate in modo diverso a seconda che entrambe le aziende abbiano o meno aderito allo schema assicurativo. Le obbligazioni fra attività aderenti allo schema sarebbero sospese e prorogate attraverso l'introduzione di un regime giuridico ad hoc. Invece, le obbligazioni dove almeno una delle due controparti non aderisce allo schema sarebbero regolate sulla base di un prestito a tasso zero garantito dallo Stato.

Si tratterebbe di uno schema applicabile in tempi molto brevi. Le banche dovrebbero erogare alle imprese che rientrano nel programma la liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni in scadenza (debiti commerciali, ecc.) durante il periodo di quarantena. E Il governo dovrebbe offrire una garanzia statale, annullando di fatto il rischio di credito associato ai finanziamenti, in modo da rendere possibile l'applicazione di tassi zero o comunque molto contenuti. Per quanto riguarda le modalità operative, le attività economiche potrebbero iscriversi al programma in modo telematico, sulla falsariga di quanto avviene per l'attivazione della cassa integrazione d'emergenza, e il programma potrebbe avere una validità retroattiva (ad esempio il 9 marzo).

Come funziona l’assicurazione

L'assicurazione, a differenza di quanto avviene in altri paesi, affiderebbe a logiche di mercato l'ingresso e l'uscita di ogni attività economica dal programma di sostegno. Le imprese, mese per mese, potrebbero decidere se ricorrere o meno all'assicurazione sulla base dei flussi di cassa attesi. Soprattutto, l'entità del sostegno non sarebbe affidata alla decisione del governo ma alle passività correnti delle imprese. Si tratterebbe di un intervento completamente diverso da quelli in vigore in altri paesi e in discussione in Italia. In Germania, per esempio, il sostegno di liquidità è stabilito attraverso negoziazioni bilaterali per le grandi imprese, mentre è fisso e indipendente dalla struttura dei costi per le medio-piccole. In Italia si discute l'ipotesi che la cassa depositi e prestiti fornisca garanzie alle imprese fino al 25% del fatturato. Una cifra che potrebbe rivelarsi troppo bassa per alcune imprese, che quindi rischierebbero comunque il fallimento, e troppo alta per altre, incrementando la spesa pubblica anche laddove non necessario.