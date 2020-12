Un’asta globale per portare biciclette (e lavoro) nei Paesi in via di sviluppo

Una bicicletta che potesse migliorare le condizioni di vita delle popolazioni sub sahariane dove 600 milioni di persone usano le gambe come unico mezzo di trasporto. E che potesse creare posti di lavoro.

Tutt'altro che fatte cadere dal cielo, le Buffalo sono prodotte in Asia, ma assemblate in fabbriche create ad hoc in Kenya, Malawi, Zambia e Zimbabwe dove si provvede anche alla formazione di ciclomeccanici in grado di prolungare il ciclo di vita della già robusta bicicletta Buffalo.

Il processo di donazione passa attraverso la valutazione di progetti e situazioni di effettiva necessità, in collaborazione con enti quali Childfund International, Feed the Future, Greenline Africa Trust, Innovations for Poverty Action, Save the Children, Transaid, Village Bicycle Project.

I risultati non si sono fatti attendere. Il Global Impact Report 2019 di World Bicycle Relief rivela la presenza di 23 negozi di biciclette aperti in Kenya, Malawi, Zambia e Zimbabwe. Nel corso dello scorso anni ben 58.917 Buffalo sono state distribuite tra comunità e villaggi, 211 sono stati i meccanici che hanno completato un ciclo di formazione e che saranno in grado di riparare le componenti, saldare i tubi e provvedere alla raggiatura della ruota.

Il Report sottolinea anche che il 76% dei fondi raccolti nel 2019 - una somma pari a 16,7 milioni di dollari - è stato devoluto direttamente in donazioni, il 18% risultava assorbito da azioni di fundraising e il 6% dalla gestione.