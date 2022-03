Un'asta da record. L'ultimo applauso a Valentina Cortese e ai suoi 301 oggetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa di poter festeggiare il centenario della sua nascita, il 1° gennaio 2023, Valentina Cortese rivive attraverso gli oggetti che hanno incorniciato una favolosa esistenza in dimore altrettanto importanti: dagli inseparabili foulard che le coprivano il capo all'abito bianco di Ljuba nel Giardino dei ciliegi, messo in scena da Giorgio Strehler (uomo amato con tanta furia), alle foto ricordo che le tenevano compagnia da ogni angolo del suo salone verde, alle valigie di Louis Vuitton, dalle quali non si separava mai. Sono stati 301 gli oggetti che la casa d'aste Il Ponte ha battuto l'1 e 2 marzo a Milano a scopo benefico: patrocinata dalla Camera della Moda e da Palazzo Marino, l'iniziativa, ha spiegato Carlo Severgnini, presidente del Trustee del Valentina Cortese Family Trust che si occupa dell'eredità, va in aiuto dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e del Piccolo Teatro, lo spazio al quale l'attrice era indubbiamente più legata. Conclusasi con grande successo, è stata come un ultimo fragoroso applauso virtuale alla grande diva da parte di ammiratori, collezionisti e amici che hanno partecipato online e al telefono da tutto il mondo. Il risultato è stato oltre 1,3 milioni di euro di fatturato e il 100 per cento di lotti venduti, con prezzi decuplicati.

IlPonte. La Direttrice Rossella Novarini mentre batte il top lot dell’asta di Valentina Cortese. Courtesy Il Ponte Casa d’Aste.

Un guardaroba da collezione

Amica della principessa Grace e di Ingrid Bergman, che le dedicò l'Oscar nel 1975 (commenterà: «Lo meritava lei per Effetto notte, non io»), Valentina Cortese disponeva di un guardaroba sterminato, che adesso servirà a raccogliere fondi per la ricerca sul timoma, una rara forma di tumore, al riordino dell'archivio donato al Piccolo e all'istituzione di una borsa di studio per il teatro.

Lotto 109. Roberto Capucci. Abito di gala in seta jacquard con corpetto in moiré e gonna nera con micro pois color argento, unito a un sopravestito a kimono in seta jacquard a fiori con bordi in moiré viola e verde smeraldo, sul retro un grande fiocco rigido. Unito al lotto un piccolo ventaglio rigido con inserti in madreperla di ispirazione orientale. Venduto € 8.750. Courtesy Il Ponte Casa d’Aste.

A distinguersi, tra gli incantevoli modelli di alta sartoria in asta, le aggiudicazioni delle creazioni del maestro Roberto Capucci, tra cui l'abito cosiddetto a kimono (lotto 109, venduto a 8.750 euro), quello di gala color blu notte con grande papillon (lotto 103, venduto a 5mila euro) e il peculiare cappotto/mantella in velluto viola (lotto 97, venduto a 3mila euro).

Lotto 87. Vestito retrò in cotone e pizzo bianco utilizzato per la pièce “Il giardino dei ciliegi” unito a un ombrellino. Venduto € 3.750. Courtesy Il Ponte Casa d’Aste.

Ai telefoni e sulle piattaforme online è stato un avvicendarsi di rilanci per il vestito utilizzato per la celebre pièce Il giardino dei ciliegi (lotto 87, venduto a 3.750 euro), la finissima vestaglia cinese regalatale da Franco Zeffirelli (lotto 72, venduto a 2.750 euro), l'abito con ricamo-scultura di Christian Dior (lotto 58, venduto a 3.125 euro), l'esemplare firmato Mila Schön, ispirato alle sculture cinetiche di Alexander Calder (lotto 60, venduto a 3.250 euro).

Lotto 72. Abito cinese a vestaglia in seta color carta da zucchero con grandi ricami di fiori policromi. Venduto € 2.750. Courtesy Il Ponte Casa d’Aste.

Arredi e ricordi

Ma nel catalogo di Il Ponte c'erano anche mobili, tra cui una pendola “a lira” di fine Settecento di Dieudonné Kinable (lotto 297, venduto a 68.750 euro), un camino in marmo, gli oggetti d'arredo e quelli cari, come i ventagli in piuma di struzzo degli anni Venti, i servizi di porcellana dipinta, le sculture di cani, una delle sue passioni (dirà: «Mettete le mie ceneri accanto a quelle dei miei cani, che sono già sei.