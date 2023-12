Un autunno di mostre a Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono molti gli appuntamenti espositivi da non perdere quest’autunno alla luce ambrata romana. Dal 24 al 26 novembre apre la terza edizione della fiera Arte in Nuvola presso il Centro Congressi dell’Eur disegnato da Fuksas. Per chi si trova in città suggeriamo un breve itinerario multimediale, ricco di suggestioni, in alcune istituzioni e spazi espositivi, tra opere d’arte antica, moderna e contemporanea.



Mattia Bosco

Nel cuore dell’Urbe potete visitare la mostra di Mattia Bosco (Milano, 1976) Kόrai con 12 sculture marmoree negli spazi del Tempio di Venere e Roma, all’interno del Parco archeologico del Colosseo. L’esposizione è in collaborazione con la vicentina Atipografia.

Favoloso Calvino

Alle Scuderie del Quirinale ha aperto Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte. Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri. Ad accogliere i visitatori è l’opera Forêt Palatine di Eva Jospin (nuovis-simo acquisto per la scuderia di Galleria Continua) che pone l’immagine della foresta come suggestione frutto dell’opera calviniana. Punte apicali della mostra sono l’arazzo rinascimentale millefiori di Pistoia, gli schizzi del progetto del Teatro dei ventagli (Fiabe bianche) concepito con Toti Scialoja, un’opera di Fausto Melotti nella sezione sulle Città invisibili, l’opera di Carpaccio sul San Giorgio

Villa Medici

Se percorriamo la scalinata di Piazza di Spagna verso Trinità dei Monti troviamo l’Accademia di Francia, Villa Medici, uno dei luoghi più suggestivi della città. Storie di pietra. Sulle tracce di Roger Caillois parte dalla raccolta di minerali del surrealista per avvolgerci in un’ammaliante wunderkammmer. Dipinti, scatti, installazioni, video e reperti preziosissimi: il più antico minerale terrestre risalente a 4,4 miliar-di di anni fa, la Sentimentite - pietra sintetica creata dalla contemporanea Agnieszka Kurant -, il dipinto Davide e Golia di Guido Reni.

Emilio Prini

Al MACRO di Via Nizza il 27 ottobre ha inaugurato …E Prini, la più ampia mostra mai realizzata su Emilio Prini (Stresa, 1943–Roma, 2016). 250 opere per ripercorrere cinquant’anni di attività, dal 1966 alla morte.