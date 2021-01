Un’azienda familiare su quattro a rischio chiusura senza ricorso all’equity Secondo il report redatto dal professore della Bocconi Guido Corbetta, titolare della Cattedra di strategia delle Aziende Familiari, il 33% di queste imprese ha una struttura patrimoniale e finanziaria inadeguata di L.Ben.

(Adobe Stock)

E’ allarme per le imprese familiari. La crisi innescata dal Covid può chiudere un'azienda familiare su quattro. Secondo il XII Osservatorio AUB (AIdAF, UniCredit e Bocconi) il 33% ha infatti una struttura patrimoniale e finanziaria inadeguata ad affrontare la pandemia e il 25-30% potrebbe entrare in procedure concorsuali o liquidatorie se non ricorrerà a ricapitalizzazioni con equity esterno.

Cambiamenti nella leadership e ricorso al private equity

“L'unica via di uscita è un maggiore ricorso all'equity, accompagnato da un'apertura alla leadership esterna e a un suo auspicabile ringiovanimento”, spiega Guido Corbetta, titolare della Cattedra AIDAF-EY di strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck della Bocconi e curatore dell'Osservatorio con Fabio Quarato. Secondo la ricerca nelle aziende familiari, così come in tutte le imprese, in Italia si registra una percentuale maggiore di leader sopra i 70 anni (il 29%) rispetto al 23% in Francia, il 22% in Spagna e il 7% in Germania.

