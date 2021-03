Un azionariato stabile spinge il prezzo in Borsa e limita il rischio

2' di lettura

Quanto conta avere l'azionista giusto per le performance aziendali? Da una ricerca realizzata dal centro di ricerca Baffi Carefin della Bocconi in collaborazione con Equita emerge, se le assunzioni sono corrette, che la mano del “padrone” è meglio della mano pubblica per il benessere dell'impresa. La ricerca ha analizzato le performance delle società quotate a Piazza Affari nel periodo 2007-2019, evidenziando che l'elevato grado di concentrazione proprietaria che caratterizza il nostro mercato non...