Un banchiere che ha saputo parlare alla politica

Per questo ha dovuto spendere il patrimonio di relazioni e credibilità accumulato negli anni. A partire dai rapporti preferenziali con i migliori rappresentanti dell'establishment americano, che ha ben conosciuto negli anni trascorsi con incarichi importanti in Goldman Sachs. Ma anche con il canadese Mark Carney, primo non britannico alla presidenza della Banca d'Inghilterra. Certamente è servito per dare forza alle posizioni coraggiose prese da Draghi nelle scelte d'intervento della Bce assicurando liquidità ai mercati in momenti straordinariamente difficili dell'economia europea, e non soltanto europea. Ma è altrettanto vero che proprio queste scelte coraggiose gli sono costate un rapporto dialettico, e in più di una occasione perfino conflittuale, con la Germania e buona parte dei Paese più rigoristi del Nord Europa. Draghi, gli va dato atto, non si è scomposto più di tanto e ha saputo tenere botta nel modo migliore. Verrà ricordato per l'uso sapiente e bene argomentato di quello che è stato definito il bazooka della Bce, cioè l'immissione di liquidità sui mercati.

Una politica monetaria che, tra l'altro, è servita anche all'Italia per limitare i danni di una congiuntura difficile e di un debito pubblico troppo elevato. Lo ha fatto arrivando a utilizzare il linguaggio della politica e un linguaggio nuovo. Il bilancio, per lui e per la Bce, è ampiamente positivo. Culminato nel gestire il delicato capitolo della successione. Alla fine è prevalsa Christine Lagarde, politica e avvocato francese, in passato al vertice del Fondo monetario internazionale. Il che significa la linea della continuità con le decisioni prese da Draghi durante il suo mandato. E soprattutto ha perso il partito dei rigoristi, che ha cercato di cogliere al volo l'occasione per una svolta in Bce, con l'obiettivo di far prevalere i falchi sulle colombe. Il problema vero, tuttavia, è un altro. Come hanno ben presente sia Draghi sia Lagarde, gli interventi di politica monetaria sono arrivati al capolinea. L'aumento della liquidità nel sistema non basta più. Ora serve altro. La grande sfida è far fare all'Europa un salto di qualità: la politica monetaria, in assenza del rilancio di un nuovo progetto europeo non riuscirà più nel ruolo sostitutivo e di supplenza.

Per ridare slancio all'Unione europea occorre puntare alto, ritrovare gli slanci e le emozioni che hanno permesso di sognare una Europa protagonista insieme ai colossi americani e cinesi. In caso contrario i Paesi europei, il mercato più importante dei consumi mondiali, dovranno rassegnarsi a essere terreno di conquista di Washington e Pechino. Non c'è scampo, al di là delle illusioni e della retorica dei sovranisti, uniti nelle critiche alla gestione Draghi della Bce ma per il resto divisi perfino tra loro.

L'alternativa è la fine ingloriosa del sogno europeo e un ruolo marginale dell'Europa sullo scacchiere internazionale. A una condizione: il sogno europeo dovrà essere rilanciato nell'interesse dei cittadini d'Europa e non solo dei Paesi dominanti.