Un bando da 3 milioni per le imprese dei giovani

È aperto dal 20 settembre il nuovo bando destinato a promuovere e sostenere le piccole e medie imprese giovanili nei settori artigianato, industria, commercio e servizi promosso dalla Regione del Veneto attraverso l’assessorato allo Sviluppo economico. Ammontano a tre milioni di euro le risorse stanziate dalla Giunta regionale a favore dei giovani tra i 18 e 35 anni compiuti che decidono di investire, in Veneto, nella creazione di nuove attività economiche o nello sviluppo di attività già esistenti. Beneficiarie del contributo del bando sono le Pmi dei settori individuati che rientrano in una delle seguenti tipologie: imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni o società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di questa fascia di età. Tali requisiti devono sussistere alla data del 20 settembre 2021. Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate fino alle ore 12 del 30 settembre 2021.

