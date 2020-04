Un bando a supporto della cultura e della solidarietà La European Cultural Foundation stanzia un milione per progetti che promuovano i valori di cooperazione europea. Scadenza il 27 aprile di Roberta Capozucca

2' di lettura

La European Cultural Foundation ha lanciato “ Culture of Solidarity Fund ”, un bando a favore delle iniziative culturali che sostengono l'idea di Europa come spazio condiviso e solidale. Oggi l'Unione si trova davanti a un delicatissimo giro di boa: con la diffusione dell'emergenza legata al COVID-19, infatti, l'individualismo dei singoli stati sta mettendo a dura prova la sua unità e quei valori di cooperazione su cui l'Europa stessa è stata fondata.



Il bando

In riposta a questo momento di profonda crisi la European Cultural Foundation ha stanziato circa 1.000.000 € con l'obiettivo di promuovere la cultura come strumento di sviluppo e di coesione, contro tutti i nazionalismi che continuano a mettere in pericolo la pace europea. Il finanziamento sarà erogato attraverso il bando “ Culture of Solidarity Fund ”, che è rivolto ai singoli cittadini, ai collettivi artistici, alle istituzioni pubbliche e alle imprese private afferenti sia al settore creativo che a quello della formazione, dell'imprenditoria sociale, dell'assistenza sanitaria e dei diritti umani; sono, invece, escluse dalla partecipazione sia le strutture politiche che i loro rappresentati. Per quanto riguarda le tematiche d'intervento, il bando è specificatamente alla ricerca di iniziative in grado di raccontare esperienze e storie di solidarietà europea, progetti capaci di favorire la relazionalità e la socialità in tempi di distanziamento sociale oltre i confini nazionale, di proporre nuovi approcci alla cooperazione intersettoriali come modalità per affrontare le attuali sfide, ma soprattutto di quelle iniziative che promuovano la vita culturale europea come elemento essenziale per il rilancio sociale ed economico nel post-crisi. Ogni proposta presentata dovrà essere correlata di un budget, che dovrà rientrare in uno dei tre scaglioni proposti: dai 5.000 ai 15.000 € per un totale massimo di 10 progetti finanziabili, dai 15.000 ai 30.000 € per un totale massimo di tre progetti finanziabili, dai 30.000 ai 50.000 € per un totale massimo di due progetti finanziabili. L'importo concesso ai progetti potrà essere utilizzato sia per coprire i costi di produzione che gli strumenti di lavoro e di comunicazione, ma anche per far fronte agli oneri di assunzione di personale o di consulenti esterni.

I progetti saranno scelti sulla base della loro rilevanza con le tematiche della Fondazione, la fattibilità e il reale impatto che il progetto potrà avere sulle sfide che la comunità europea sta affrontando; particolare attenzione sarà rivolta a quelle proposte provenienti da quelle regioni o stati, che in questo momento hanno meno disponibilità di fondi da stanziare per le istituzioni culturali e creative, ma anche verso quelle comunità discriminate sulla base della razza, etnia, genere e disabilità.

Per partecipare al bando è necessario compilare il formulario: sono previsti tre round di candidature; il primo si chiuderà il 27 aprile, mentre i prossimi si apriranno uno a maggio e l'altro a settembre.